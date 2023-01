Analyst orakelt: iPhone 15 erbt mächtige Apple-Kamera

Wagt Apple einen größeren Sprung beim Standard-Modell? Zumindest ein Analyst geht davon aus, dass uns im Herbst 2023 ein größeres Kamera-Upgrade beim iPhone 15 bevorsteht. Aber: Ein großer Kritikpunkt soll weiterhin bleiben.

Wenige Monate nach dem Release des iPhone 14 hat sich die Gerüchteküche längst auf das iPhone 15 gestürzt. Gleiches gilt für zahlreiche Apple-Experten, darunter der Analyst Jeff Pu, wie 9to5Mac berichtet. Ihm zufolge könnte Apple das iPhone 15 mit einer 48-MP-Hauptkamera ausstatten. Genauer gesagt die Linse, die uns erst kürzlich im Test des iPhone 14 Pro begeistert hat.

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Apple iPhone 14 Pro

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 59,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote

Großer Sprung, aber nur zwei Linsen?

Sollte der orakelnde Analyst mit seiner Erwartung richtig liegen, erwartet euch ein größeres Upgrade als beim iPhone 14 im Vergleich zum iPhone 13. Denn zwischen den letzten Generationen waren die Verbesserungen eher gering. Insbesondere in Sachen Foto-Qualität und Leistung. Umso erfreulicher wäre es, wenn Apple den aktuellen Kurs korrigiert.

Aber auch Ende 2023 soll Apple noch an einer Sache festhalten, die wir schon oftmals kritisiert haben: iPhone 15 und iPhone 15 Plus bringen laut Analyst Pu weiterhin nur zwei Kamera-Linsen auf der Rückseite mit. Ein Zoom-Objektiv sei weiterhin dem Pro-Modell und dem angeblich geplanten iPhone 15 Ultra vorbehalten. Gleiches gilt wohl für den LiDAR-Scanner, der bei den aktuellen Pro-Modellen unter anderem für einen schnellen Autofokus und bessere Nachtfotos sorgt.

Das iPhone 14 Pro (Bild) bietet eine 48-MP-Kamera, die das iPhone 15 wohl übernehmen soll. Einen Tele-Zoom will Apple aber wohl nicht zum Standard-Modell bringen (© 2022 CURVED )

Klar: Durch das Weglassen der dritten Linse heben sich Pro und Ultra stärker vom Basis-Gerät ab. Bei einem voraussichtlichen Verkaufspreis von um die 1000 Euro für das günstigste Modell (der Preis für das iPhone 15 soll steigen) wäre eine Dreifach-Kamera aber schon wünschenswert – bei zahlreichen Android-Herstellern gibt's für das Geld nämlich drei oder noch mehr Linsen, siehe etwa das Galaxy S22.

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 64,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote

Mehrere Veränderungen mit dem iPhone 15?

Nicht nur bei der Kamera soll Apple 2023 noch einmal zulegen. Angeblich plant der Hersteller weitere Veränderungen. So soll sich die Smartphone-Reihe etwa vom Lightning-Anschluss verabschieden und auf USB-C umsteigen (was wir wohl der EU zu verdanken haben). Zwar gebe es auch etwas mehr Leistung, doch Pu zufolge hält sich der Zuwachs hier (erneut) in Grenzen. Das iPhone 15 soll als Antrieb den A16 Bionic erhalten, der das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max antreibt. Nur das iPhone 15 Pro und Ultra erhalten demnach den noch mächtigeren Chip A17 Bionic.

Bis das iPhone 15 erscheint, vergeht noch reichlich Zeit. Voraussichtlich enthüllt Apple die nächste Generation im Herbst 2023. Üblicherweise wählt der Hersteller hierfür einen Termin im September. Bis dahin bleiben wir gespannt, welche Infos und Vorhersagen uns die Leak-Experten und Analysten noch liefern – und ob sie damit am Ende richtig liegen.

Übrigens: Ihr wollt wissen, mit welchen neuen Produkten ihr rechnen könnt? Wir haben für euch alle erwarteten Apple-Neuheiten für 2023 aufgelistet. Auf unserer Gerüchteübersicht zum iPhone 15 findet ihr zudem weitere mutmaßliche Details zum nächsten Apple-Handy.

Deal 100 € Cashback Apple iPhone 13 Pro Max

+ o2 Free Unlimited Max mtl./36Monate: 59,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote

Deal 100 € Cashback Apple iPhone 13

+ o2 Grow 40+ GB 49,99 € mtl./36Monate: 36,99 einmalig: 25,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote