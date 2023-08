iPhone 14 Pro Max vs. 15 Pro Max: Lohnt sich das Upgrade?

Das Wichtigste in Kürze

Das Design der iPhones soll nahezu identisch sein

Die Kamera des iPhone 15 Pro Max verfüge über einen verbesserten Zoom

Die Akkulaufzeit des neuen Modells könnte spürbar besser sein

Aktuell gehen Branchenexperten von einem Release der iPhone-15-Modelle am 13. September 2023 aus. Offizielle Informationen gibt es daher noch nicht, dafür aber massenhaft Gerüchte. Auf deren Basis ziehen wir einen Vergleich zwischen dem iPhone 14 Pro Max und dem iPhone 15 Pro Max. Lohnt sich das Upgrade auf das neue Modell?

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten im Vergleich (Gerücht): iPhone 14 Pro Max vs. 15 Pro Max Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Modell iPhone 14 Pro Max iPhone 15 Pro Max Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll 6.7 Zoll Auflösung 2796x1290 Pixel Pixeldichte 460 ppi Technologie OLED OLED Frequenz 120 Hz 120 Hz Maße Größe 160.7x77.6x7.85 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Gewicht 240 g Leistungsmerkmale Chipsatz A16 Bionic A17 Bionic Taktrate Bis zu 3.4 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 6 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128/256/512/1000 GB Akkuleistung Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 29 h Sicherheit Face ID Face ID Betriebssystem iOS 16 (ab Werk) iOS 17 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) Frontkamera 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse Lightning USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 1449 Euro (UVP) Ab 1649 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen

Design: Dünnere Ränder?

Mit einer markanten Designveränderung sei beim iPhone 15 Pro Max nicht zu rechnen, da sind sich alle Experten einig. Die Frontkamera und der Face-ID-Sensor sollen wieder in einer Dynamic Island untergebracht sein, dem interaktiven Punch-Hole-Ausschnitt im oberen Displaybereich. Die Rückseite sei verglast und trage wie das iPhone 14 Pro Max ein quadratisches, hervorstehendes Kameramodul.

Einen Unterschied soll es allerdings bei den Displayrändern geben. Die sollen im Vergleich zum Vorgänger ganze 30 Prozent schmaler sein und so nur noch 1,5 mm messen. Außerdem könnte der Stummschalter eine Überarbeitung erfahren. Experten glauben, dass er an den Action-Button der Apple Watch erinnern werde. Beim iPhone 14 Pro Max findet ihr hingegen den klassischen Schiebeschalter.

Über den Lautstärketasten seht ihr den Schiebeschalter zum Stummschalten des iPhone 14 Pro Max (Bild) (© 2022 CURVED )

Abgesehen von den Rändern sind aber keine großen Unterschiede bei den Maßen zu erwarten. Das iPhone 15 Pro Max soll nahezu die gleichen Maße wie das iPhone 14 Pro Max haben: 160,7 x 77,6 x 7,9 mm.

Anders sieht es beim Gewicht aus. Das iPhone 14 Pro Max wiegt 240 g und ist damit ein Schwergewicht in der Welt der Smartphones. Schuld ist der Edelstahlrahmen. Der soll beim iPhone 15 Pro durch einen Titanrahmen ersetzt werden, der spürbar leichter ist und zudem noch mehr Schutz bietet.

Schutz wird von Apple generell sehr ernst genommen. Das iPhone 14 Pro Max ist mit bruch- und kratzfestem Glas ausgestattet. Außerdem ist es staub- und wasserdicht nach IP68-Schutzart. Im offiziellen Test hielt es bis zu 30 Minuten in einer Wassertiefe von bis zu 6 Metern aus, ohne Schaden zu nehmen. Der gleiche Schutz ist auch beim iPhone 15 Pro Max wahrscheinlich.

Display: Bereits gut genug?

Bei den Bildschirmspezifikationen sind keine großen Veränderungen zu erwarten. Das iPhone 14 Pro Max ist mit einem farbenfrohen OLED-Panel ausgestattet, das in scharf gestochene 2796 x 1290 Pixel (Full-HD+) auflöst.

Dazu bietet es außerdem eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Der Zusatz "bis zu" ist besonders wichtig, denn die Frequenz ist variabel. Das bedeutet, dass sie sich dem Bildinhalt anpasst. Ein Foto wird mit 1 Hz wiedergegeben. Einen entsprechend optimierten Shooter stellt das iPhone mit fließenden 120 Hz dar. Diese Kombi spart viel Strom und perfektioniert trotzdem den Mediengenuss.

Das alles soll auch das iPhone 15 Pro Max bieten. Hinzu kommt, dass das Display gleich groß sein soll, also mächtige 6,7 Zoll. Mit so viel Bildfläche kommt Kinofeeling auf und natürlich ist sie auch für Gamer interessant, die so mehr Platz und eine bessere Übersicht haben.

Leistung: Turbo-Boost für das iPhone 15 Pro Max

Das iPhone 14 Pro Max gehört mit seinem 4-nm-Chipsatz "A16 Bionic" zu den leistungsfähigsten Smartphones auf dem Markt. Es gibt bis dato kaum eine App, die dem Prozessor Schwierigkeiten bereitet. Alle Anwendungen laden schnell. Ruckler oder gar Abstürze werdet ihr im Normalfall nicht erleben. Das konnte auch unser Test des iPhone 14 Pro Max zeigen.

Ganz ähnlich soll es auch beim iPhone 15 Pro Max sein – nur noch besser. Das Nachfolgemodell soll nämlich mit dem A17 Bionic bestückt sein, einem im 3-nm-Verfahren gefertigten Chip. Der dürfte noch schneller arbeiten und vor allem auch spürbar energieeffizienter sein.

Die Prozessorneuerungen sollten für die meisten Interessenten weniger bedeutend sein, denn die Performance des iPhone 14 Pro Max ist bereits so gut, die bräuchte eigentlich keinen Boost mehr. Die Leistung beider Smartphones dürfte ausreichen, um auch in den kommenden Jahren jeder Anwendung gewachsen zu sein.

Kamera: Neue Telelinse als Trumpf?

Bislang gab es nur kleine Unterschiede zwischen dem iPhone 14 Pro Max und dem unangekündigten iPhone 15 Pro Max. Bei der Kamera könnte es jedoch eine bedeutende Neuerung geben, und zwar bei der Telefotolinse.

Die Gerüchte weisen darauf hin, dass das neue Modell anstelle des 3-fachen optischen Zooms des 14 Pro Max einen 5- oder 6-fachen biete. Damit könntet ihr ferne Motive viel näher heranholen, ohne an Bildqualität einzubüßen.

Beim iPhone 14 Pro Max (Bild) zoomt die Kamera optisch nur 3-fach (© 2022 CURVED )

Ansonsten dürfte die Kamera-Ausstattung der iPhones jedoch weitestgehend identisch sein. Das iPhone 14 Pro Max verfügt über eine 48-MP-Hauptkamera. Die Ultraweitwinkel- und der Telelinse bieten jeweils eine Auflösung von 12 MP. Genauso soll es auch beim iPhone 15 Pro Max sein. Ob Apple noch weitere Trümpfe in der Hinterhand hält, bleibt abzuwarten.

Wie herausragend dieses Kamera-Setup ist, haben wir bereits in unserem Test des iPhone 14 Pro Max bewiesen. Hier seht ihr ein paar Testfotos:

(© 2022 CURVED ) Eine Nachtaufnahme mit Gegenlicht (© 2022 CURVED ) Am Tag mit der Hauptkamera (© 2022 CURVED ) Das Teleobjektiv mit 3x-Zoom überzeugt

Akku: Noch mehr Laufzeit?

Das iPhone 14 Pro Max ist als ein sehr ausdauerndes Smartphone bekannt. Dank seines riesigen Akkus und des klug durchdachten Energiemanagements ist es zu sehr langen Laufzeiten fähig. Apple selbst gibt auf dem Datenblatt eine durchgehende Videowiedergabe von bis zu 29 Stunden an. Mit einem vollständig aufgeladenem Akku hält das iPhone also in der Regel mindestens einen Tag durch.

Mit dem iPhone 15 Pro Max könnte der Hersteller seinen eigenen Bestwert aber einstellen. Dank des energieeffizienteren Chips dürfte sich die Akkulaufzeit erhöhen. Genaue Werte sind allerdings noch nicht bekannt.

Ein Novum sollt ihr beim Anschluss finden. Während das iPhone 14 Pro Max noch auf Apples hauseigenen Lightning-Port setzt, soll beim iPhone 15 Pro Max erstmals USB-Typ-C verbaut sein. Damit wären etwas schnellere Lade- und auch Datenübertragungszeiten möglich. Hier fehlen aktuell ebenfalls genaue Werte.

Wer lieber kabellos Strom tankt, der soll auch das neue iPhone per Wireless-Charging bzw. MagSafe aufladen können. Ein entsprechendes Ladepad müsstest ihr euch aber dazukaufen. Gleiches gilt bereits für das iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max vs. 15 Pro Max: Unser vorläufiges Fazit

iPhone 14 Pro Max vs. 15 Pro Max: Unser vorläufiges Fazit Julian Schulze Lohnt sich das Upgrade auf das iPhone 15 Pro Max im Vergleich zum iPhone 14 Pro Max? Für uns würden folgende Gründe hervorstechen: Eine verbesserte Akkulaufzeit Bessere Zoomfotos mit der neuen Telefotolinse Es bleibt abzuwarten, wie sehr diese Neuerungen ins Gewicht fallen, sollte das iPhone 15 Pro Max tatsächlich mit ihnen aufwarten. Hinzu käme der sehr schnelle A17-Bionic-Chip, der dem A16 Bionic überlegen sein soll. Auch der neue USB-C-Anschluss könnte durch eine kürzere Ladezeit eine Bereicherung sein. Wir erwarten kleine Verbesserungen, die sich jedoch im Alltag bemerkbar machen könnten. Ob sie dir den hohen Einstiegspreis wert sind, musst du am Ende selbst entscheiden.

Häufig gestellte Fragen

Wann kommt das iPhone 15 Pro Max auf den Markt?

Das iPhone 15 Pro (Max) wird wohl am 13. September 2023 vorgestellt. Der Vorverkauf soll dann am 15. September starten. Eine offizielle Ankündigung der Keynote gibt es bislang aber noch nicht.

Was kostet das iPhone 15 Pro Max?

Der Preis des iPhone 15 Pro Max soll bei 1299 US-Dollar bzw. 1649 Euro starten. Damit wäre es etwas teurer als das iPhone 14 Pro Max zu seinem Verkaufsstart.

Was ist der Unterschied zwischen iPhone 14 Pro und 14 Pro Max?

Das iPhone 14 Pro Max ist größer als das iPhone 14 Pro. Anstelle eines 6,1 Zoll großen Bildschirms bekommt ihr ein riesiges 6,7-Zoll-Display. Zudem ist auch der Akku größer und etwas ausdauernder.

