Welche Unterschiede gibt es zwischen dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Plus? In unserem Vergleich verraten wir euch, wie die beiden Smartphones ausgestattet sind. Das wird euch dabei helfen, euch für eines der iPhones zu entscheiden.

Design: Die Größe macht den Unterschied

Wenn ihr das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus einzeln betrachtet, könntet ihr leicht annehmen, dass es sich um ein und dasselbe Gerät handelt. Das Design der Smartphones ist nämlich absolut identisch. Haltet ihr die iPhones nebeneinander, sieht die Sache jedoch anders aus. Das iPhone 14 Plus ist deutlich größer und schwerer als das iPhone 14. Hier seht ihr die exakten Maße:

iPhone 14: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm und 172 g

146,7 x 71,5 x 7,8 mm und 172 g iPhone 14 Plus: 160,8 x 78,1 x 7,8 mm und 203 g

Das iPhone 14 (rechts) hat einen großen Bruder bekommen (© 2022 )

Das von Apple verwendete Material für die iPhones ist wiederum gleich. Beide sind mit einem hochwertigen Aluminiumrahmen ausgerüstet, der fast jedem Versuch standhalten wird, ihn zu verbiegen. Rückseiten und Displays werden von weitestgehend bruch- und kratzfestem Glas geschützt. Dazu sind die iPhones beide staub- und wasserresistent nach IP68-Schutzart. Apple gibt an, dass die Handys bei einer Tiefe von maximal 6 Metern bis zu 30 Minuten überstehen, ohne Schaden zu nehmen.

Display: Handlich oder im Kinoformat?

Den zweiten entscheidenden Unterschied zwischen dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Plus findet ihr beim Display. Der Bildschirm des kleineren iPhones misst logischerweise ebenfalls deutlich weniger in der Diagonale. Dies sind die Displaygrößen:

iPhone 14: 6,1 Zoll

6,1 Zoll iPhone 14 Plus: 6,7 Zoll

Anders als das iPhone 14 Pro oder Pro Max sind die beiden Standard-Modelle noch mit einer klassischen Notch ausgestattet. Gemeint ist die Display-Einkerbung am oberen Rand, die sowohl die Frontkamera als auch den Face-ID-Sensor beherbergt.

Obwohl sich die Größe unterscheidet, ist die technische Aufstellung fast gleich. Die Modelle iPhone 14 und 14 Plus sind mit einem farbenfrohen OLED-Panel ausgestattet, das auf eine Spitzenhelligkeit von 1200 Nits kommt. Ihr werdet also keine Probleme haben, bei strahlendem Sonnenschein vom Display abzulesen. Die Auflösung beträgt jeweils Full-HD+ bei einer Pixel-Dichte von ca. 458 ppi (iPhone 14: 460 ppi). Das Bild ist also garantiert immer scharf.

Leistung: Apple-Power vom Feinsten

iPhones sind dafür bekannt, dass sie schnell und leistungsstark performen. Das gilt auch für das iPhone 14 und 14 Plus. Apple hat die Modelle identisch ausgerüstet. Herzstück beider Handys ist der A15 Bionic, ein von Apple selbst entwickelter Hochleistungsprozessor, der mit maximal 3,23 GHz taktet. Ihr dürft euch sicher sein, dass die iPhones jeder erdenklichen Aufgabe gewachsen sind. Ihr werdet selbst bei den aufwendigsten 3D-Games kurze Ladezeiten genießen. Ruckler oder Abstürze sind in der Apple-Welt eine Seltenheit.

Wie reibungslos und schnell die Modelle arbeiten, verraten wir euch im Test des iPhone 14 und im Test des iPhone 14 Plus.

Kamera-Vergleich: Zwei Dual-Kameras für Foto-Enthusiasten

Auch bei der Kamera-Ausstattung werdet ihr keine Unterschiede zwischen dem iPhone 14 und iPhone 14 Plus finden. Apple verbaut zweimal die gleiche Dual-Kamera, die sich aus einer 12-MP-Weitwinkel- und einer 12-MP-Ultraweitwinkel-Linse zusammensetzt. Mit an Bord sind jeweils ein Autofokus (PDAF) und eine optische Bildstabilisierung (OIS). Verwackelte oder verschwommene Fotos wird es also selten geben. Die Aufnahmen bestechen mit viel Schärfe, Details und Farbechtheit. Seht euch hier unsere Beispielfotos an:

iPhone 14 Testfotos

(© 2022 ) Die Kamera des iPhone 14 fängt die Lichtstimmung originalgetreu ein (© 2022 ) Bei Tageslicht und ohne Zoom gehört die Kamera des iPhone 14 zum Besten auf dem Markt (© 2022 ) Kleinste Verästelungen kann die Kamera des iPhone 14 gut auseinanderhalten (© 2022 ) Sobald wir an die Antenne heranzoomen (hier vierfach) leidet die Schärfe

iPhone 14 Plus Testfotos

(© 2022 CURVED ) Den Roller vom Hintergrund zu trennen, war wohl keine leichte Aufgabe für das iPhone 14 Plus (© 2022 CURVED ) Der Nachtmodus ist nicht schlecht - kann aber auch nicht begeistern (© 2022 CURVED ) Lichtstimmung einfangen ist mit dem iPhone 14 Plus kein Problem (© 2022 CURVED ) Hier einmal ein Foto mit Weitwinkel...

Akku: Goliath hat mehr Ausdauer

Da das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus sich in ihrer Größe stark unterscheiden, ist es logisch, dass das Plus-Modell auch mehr Platz für einen größeren Akku bietet. Apple verrät uns zwar nicht die exakte Kapazität, doch dafür gibt es Hobbybastler, die enthusiastisch iPhones zerlegen und uns zuverlässige Daten liefern. Dazu gibt Apple selbst stets eine Laufzeit als Videowiedergabezeit an. Inoffiziell und offiziell sehen die Akkuwerte wie folgt aus:

iPhone 14: 3279 mAh und 20 Stunden Videowiedergabe

3279 mAh und 20 Stunden Videowiedergabe iPhone 14 Plus: 4323 mAh und 26 Stunden Videowiedergabe

Ihr dürftet also mit beiden iPhones gut durch den Tag kommen, wobei das iPhone 14 Plus einen etwas längeren Atem hat. Die Ladezeit ist bei beiden Modellen wiederum gleich. Apple gibt an, dass ihr mit einem Schnellladenetzteil 50 Prozent in nur 30 Minuten aufladen könnt. Alternativ könnt ihr das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus aber auch kabellos aufladen. Das geht entweder per MagSafe mit bis zu 15 W oder mit einer herkömmlichen Qi-Ladestation mit maximal 7,5 W.

iPhone 14 vs. 14 Plus: Unser Fazit Julian Schulze Der Vergleich zwischen dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Plus hat gezeigt, dass es bei der Entscheidung zwischen den beiden Modellen weniger auf die technische Ausstattung ankommt als auf die Größe. Das iPhone 14 Plus ist deutlich größer und etwas schwerer. Es bietet mehr Displayfläche, was insbesondere denen zugutekommen wird, die gerne auf dem Handy zocken oder Filme schauen. Dafür ist das iPhone 14 jedoch handlicher und passt in fast jede Hosentasche. Leistung und Kamera sind bei den Geräten identisch. Lediglich die Akkulaufzeit des iPhone 14 Plus ist etwas besser. Apple gibt an, dass ihr ganze 6 Stunden mehr Videos abspielen könnt. Auch deshalb sollten Video- und Gaming-Enthusiasten eher zum größeren Modell greifen.

iPhone 14 Plus mit Vertrag

Vor- und Nachteile des iPhone 14 vs. 14 Plus in der Schnellübersicht 8.6 /10 CURVED-Score Apple iPhone 14 Top Hohe Verarbeitungsqualität

Display hell und farbecht

Kamera bei Tageslicht stark

iOS 16 vorinstalliert Flop Vergleichsweise lahmes Aufladen

Kein ProMotion

Keine Telelinse

Kaum Verbesserung zum Vorgänger 8.6 /10 CURVED-Score Apple iPhone 14 Plus Top Sehr gute Kamera bei Tag

Erstklassige Performance

Lange Akkulaufzeit

Großes Display Flop Deutlich zu teuer

Chip aus dem Vorjahr

Langsames Aufladen

