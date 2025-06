Apple-Fans wissen es schon: Heute startet die WWDC 2025 – wie immer mit einer großen Keynote. Ab 19 Uhr deutscher Zeit gibt Apple spannende Einblicke in die Zukunft von iOS und mehr. Erfahrt hier, wie ihr das Event live verfolgen könnt.

Wie ihr die WWDC-Keynote anschauen könnt

Apple zeigt auf der heutigen WWDC-Keynote die kommenden Versionen der hauseigenen Betriebssysteme iOS, iPadOS, macOS und Co. – samt vieler neuer Features. Wie jedes Jahr überträgt das Unternehmen die hauseigene Entwicklermesse wieder per Livestream.

Ab 19 Uhr deutscher Zeit könnt ihr die WWDC entweder über Apples YouTube-Kanal oder Apples TV-App verfolgen. Letztere ist auf vielen Apple-Geräten verfügbar.

Das aktuell beste iPhone Apple iPhone 16 Pro Max Top-Kamera, Riesen-Display, High-End-Leistung: Beim iPhone 16 Pro Max erwartet euch eines der besten Handys 2025. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Max Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

5,99 Euro Anzahlung & Versand Empfehlung der Redaktion nur 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (75+ GB) ab 49,00 € Congstar ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 1259,00 € Amazon

YouTube oder TV-App-Stream

Am einfachsten ist der Stream via YouTube. Das Unternehmen hat den offiziellen YouTube-Link zur WWDC sogar schon bereitgestellt – wir haben ihn unter dem Textabschnitt für euch verlinkt. Bis zum Start des Events ist dort ein Platzhalterbild zu sehen. Ab 19 Uhr strahlt Apple hier den WWDC-Stream aus:

(© 2025 CURVED )

Die zweite Streaming-Möglichkeit ist Apples TV-App. Ihr findet die TV-Anwendung auf vielen Apple-Geräten vorinstalliert – darunter iPhones, iPads, Macs und Apple TVs. Sogar auf ausgewählten Drittanbieter-Produkten wie Smart-TVs bestimmter Anbieter steht die Apple-App zur Verfügung.

Apples TV-App meist mit höherer Videoqualität

Wenn ihr die Wahl zwischen YouTube und der TV-App für den WWDC-Stream habt, empfehlen wir euch die Apple-Anwendung. Zwar bieten beide Dienste in der Regel ähnliche Qualitätsstufen mit bis zu 4K-Auflösung – der Stream via TV-App sieht meist aber trotzdem etwas besser aus, da Apple möglicherweise eine höhere Bitrate als YouTube nutzt.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 44,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 43,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1019,00 € Amazon

Nach der Veranstaltung stellt euch Apple die vollständige Keynote voraussichtlich zudem sowohl via YouTube als auch über die TV-App zur Verfügung. Habt ihr während der Live-Ausstrahlung also keine Zeit, könnt ihr das Event trotzdem nachträglich in voller Länge anschauen.

Gerüchte zur WWDC

Zur WWDC 2025 verpasst Apple seinen Betriebssystemen aktuellen Gerüchten zufolge nicht nur ein neues Aussehen, sondern ändert auch die Bezeichnungen: Auf iOS 18 folgt nicht etwa iOS 19, sondern iOS 26 (wegen des kommenden Jahres 2026) – ebenso iPadOS 26, watchOS 26 und Co. Das Design soll sich an visionOS orientieren, mit gläsernen Elementen und einem einheitlicheren Look über alle Geräte hinweg.

macOS bekommt wohl wieder einen Codenamen, aktuell ist "macOS Tahoe" im Gespräch. Gleichzeitig soll Apple an einer neuen Gaming-App arbeiten, die das Game Center ersetze und systemübergreifend vorinstalliert sei.

In Sachen KI könnte Apple ebenfalls nachlegen: Etwa mit smarterem Akku-Management oder KI-gestützten Shortcuts. Für die Apple Watch seien ebenso KI-Erweiterungen geplant, die übers iPhone laufen.

Vielleicht überrascht Apple sogar mit einer Alternative zur Google-Suche wie Perplexity. Neue Hardware wird zwar nicht erwartet – ausgeschlossen ist bei Apple aber nie etwas. Ihr könnt euch jedenfalls auf viele Neuerungen bei der WWDC 2025 freuen.

Beliebter Allrounder Apple iPhone 16 Das iPhone 16 bietet viel Leistung, eine gute Dualkamera, Kamerataste und mehr – und ist der ideale Allrounder, wenn es kein Pro-Modell sein muss. Mehr Details: iPhone 16 Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Airpods 4 ANC ab 38,99 € o2 inkl. Spar-Tarif (30 GB)

inkl. AirPods 4 ANC ab 41,99 € Blau ohne Vertrag ab 769,00 € Amazon

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht