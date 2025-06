Apples große Entwicklerkonferenz "WWDC 2025" startet in weniger als einer Woche. Wir haben deshalb in einem Überblick die spannendsten Themen zusammengefasst, die euch auf der Worldwide Developers Conference erwarten sollen. Die nächste Generation von iOS, iPadOS und Co. hält so manche Überraschung bereit.

Am 09. Juni 2025 um 19:00 Uhr startet Apple hierzulande mit der großen Keynote-Präsentation, die Software-Neuigkeiten und -Neuerungen für alle Betriebssysteme bereithält. Das Unternehmen stellt die neuen Versionen von iOS, iPadOS, watchOS, macOS, tvOS und visionOS vor.

Das Nutzererlebnis auf iPhones, iPads und mehr soll in diesem Jahr deutlich überarbeitet werden. KI bzw. Apple Intelligence spielen natürlich ebenfalls eine Rolle.

iOS 19, iPadOS und Co.: Neues Design und Namen

Gerüchte um ein überarbeitetes Design von iOS 19 bzw. iPadOS kursieren bereits länger. Erwartet wird ein einheitlicherer Look für Menüs, Buttons und Icons, der sich durch das gesamte Apple-Ökosystem zieht und mit gläsernen Elementen an visionOS erinnern soll. Auch watchOS, macOS und tvOS erhalten in dieser Hinsicht angeblich eine Auffrischung, die aber nicht ganz so drastisch ausfallen soll.

iOS 19 wird zu iOS 26

Eine überraschende Änderung könnte euch erwarten: Apple will bei den Betriebssystemen eine Namensänderung bzw. ein Rebranding durchführen. So sollen die Systemversionen nicht etwa iOS 19, iPadOS 19 oder watchOS 12 heißen, sondern eine Jahreszahl verwenden: iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 usw. Das wäre wohl die größte Anpassung seit Einführung der Systeme.

"macOS 26" wird erneut einen zusätzlichen Namen erhalten. Aktuell kursiert "macOS Tahoe" als Kandidat in der Gerüchteküche.

Neue Gaming-App

Systemübergreifend plant Apple außerdem eine völlig neue App. Mit einer dedizierten Gaming-App will man angreifen und wiederholt ein Stück des Spielemarkts für sich gewinnen. Die App soll das Game Center ablösen und als Hub mit deutlich mehr Funktionen dienen. Sie soll künftig auf allen Produkten vorinstalliert sein.

Neben iOS 19: Große Pläne für KI?

Zudem könnte Siri im Fokus stehen: Apple hatte ursprünglich ambitionierte KI-Features für den Sprachassistenten geplant, deren Einführung sich jedoch verzögerte.

Hinter den Kulissen arbeitet das Unternehmen an einer stärkeren Integration künstlicher Intelligenz. Ursprünglich sollte Siri bereits 2024 deutlich smarter werden, doch die Umsetzung dauerte länger als gedacht.

Der Konzern hat mittlerweile sein internes Team umstrukturiert – ein Zeichen dafür, dass es jetzt schneller vorangehen soll. Die Frage ist, ob Apple zur WWDC 2025 eine konkrete Strategie präsentiert oder ob wir uns noch bis iOS 20 gedulden müssen.

KI und Apple Intelligence: Neue Funktionen

Allein schon wegen des Drucks durch die Konkurrenz dürfte Apple Intelligence eine zentrale Rolle spielen. Einige neue Funktionen sollen während der WWDC 2025 gezeigt werden. Unter anderem könnten wir ein KI-gestütztes Akku-Management-Feature für optimierte Akkulaufzeiten sehen. Eine ähnliche Funktion bietet etwa Googles Pixel-Reihe. Auch die Shortcuts-App soll durch KI erweitert und so noch nützlicher werden.

Außerdem könnte Googles Gemini-KI als Alternative zu ChatGPT während der Präsentation auftauchen. Ferner gibt es Gerüchte (The Verge berichtete), dass Apple Perplexity als Google-Suche-Alternative an Bord holen könnte.

Neben einem Design-Upgrade plant Apple angeblich neue KI-Funktionen für watchOS und die Apple Watch. Diese sollen allerdings nicht auf dem Gerät laufen, sondern unter der Bezeichnung "powered by Apple Intelligence" über das iPhone ausgeführt werden.

Neue Hardware zum Event?

Nicht nur Software könnte eine Rolle spielen: Zwar liegt der Fokus der WWDC traditionell auf Software, doch Apple hat in der Vergangenheit immer wieder Hardware-Überraschungen parat gehabt.

Im Jahr 2023 gab es etwa die Vision Pro. Das laufende Jahr hat uns bereits neue iPads und MacBooks beschert – was fehlt also noch? Möglich wäre ein neuer Mac Pro oder die zweite Generation der AirTags. Auch über ein neues Gerät mit smarter Display-Technologie wird schon länger gemunkelt.

In der Gerüchteküche hält man neue Hardware während des Events zum aktuellen Zeitpunkt allerdings für unwahrscheinlich. Konkrete Hinweise auf einen Launch gibt es derzeit nicht. Apple könnte natürlich trotzdem noch eine Überraschung in der Hinterhand haben.

Sicher ist hingegen: Apple wird auch dieses Jahr wieder einige spannende Ankündigungen machen. Wer sich für iOS, iPadOS macOS und Co. interessiert, sollte den 9. Juni 2025 also im Kalender vormerken.

