iPhone 16e: Die 8 besten Hüllen – mit und ohne MagSafe

Es gibt viele gute Hüllen für das iPhone 16e – und einige davon rüsten sogar die MagSafe-Funktionalität nach, teilweise zumindest. Schaut euch jetzt die besten iPhone-16e-Cases an und entdeckt euren Favoriten.

Vorab sei gesagt: Es gibt weitaus mehr gute Hüllen für das iPhone 16 als für das iPhone 16e. Einige renommierte Hersteller scheinen sich auf die teureren Modelle zu konzentrieren. Lederhüllen von Bellroy, Nomad oder Mujjo sucht man beispielsweise vergeblich.

Und Otterbox bietet sein beliebtes Defender Case für das iPhone 16e nur in einer Variante an, die eigentlich für andere iPhones entwickelt wurde und daher eine unnötig große Kamera-Aussparung besitzt. Dennoch gibt es auch für Apples günstigstes Modell gute Cases. Entdeckt jetzt, welche iPhone-16e-Hüllen wir am besten finden.

Apple Silikon Case: Die einzige Apple-Hülle

Den Klassiker unter den Apple-Hüllen gibt es auch für das iPhone 16e. Allerdings ohne MagSafe, da das Smartphone das Feature nicht unterstützt. Ansonsten erwartet euch das Übliche: Weiches, griffiges Silikon außen und vor Kratzern schützende Mikrofaser innen.

Apple Silikon Case für iPhone 16e in der Farbe Fuchsia (© 2025 Apple )

Die Tasten sind durch Abdeckungen geschützt und ein abgesetzter Rand verhindert, dass das Smartphone direkt auf dem Display aufliegt. Das Apples Silikon Case ist außerdem eine der besten iPhone-16e-Hüllen für Mix-&-Match-Fans: Durch die große Farbauswahl könnt ihr eurem Handy unterschiedlichste Looks verpassen. Interessanterweise scheint es sich zudem um Apples einzige Hülle für das iPhone 16e zu handeln. Ein Apple Clear Case etwa gibt es für das Gerät bislang nicht.

Hülle: Apple Silikon Case (ohne MagSafe)

Farben: Schwarz, Weiß, Fuchsia, Seegrün, Winterblau

Material: Silikon / Mikrofaser (innen)

MagSafe-kompatibel: Nein

Preis: ab 45 Euro (Amazon)



Spigen Nano Pop: Kameraschutz und MagSafe

Eine preiswerte Alternative zu Apples Silikon-Hülle ist das Spigen Nano Pop Case. Die iPhone-16e-Hülle ist nicht nur günstiger, sondern bietet einen weiteren großen Vorteil: Sie unterstützt MagFit, Spigens Pendant zu Apples MagSafe. Dank eines integrierten Magneten könnt ihr Apples MagSafe-Zubehör andocken und nutzen.

Spigen Nano Pop Case für iPhone 16e (© 2025 Spigen )

Die höhere Ladegeschwindigkeit von MagSafe erreicht ihr zwar nicht. Aber immerhin könnt ihr Apples MagSafe Charger und ähnliches magnetisches Zubehör überhaupt nutzen. Am nackten iPhone 16e haften entsprechende Ladegeräte oder Wallets nämlich gar nicht erst.

Abgesehen davon zeichnet sich das Spigen Nano Pop Case durch einen farbigen Kameraschutz aus, der ein echter Hingucker ist. Alles in allem sicherlich eine der besten Silikonhüllen für das iPhone 16e.

Hülle: Spigen Nano Pop

Farben: Blueberry Navy, Black Sesame, Avo Green

Material: Silikon

MagSafe-kompatibel: Ja (MagFit)

Preis: ab 29,99 Euro (Amazon)



Spigen Liquid Air: Gute günstige iPhone-16e-Hülle

Spigen Liquid Air Case für das iPhone 16e (© 2025 Spigen )

Das Spigen Liquid Air Case ist auch für viele andere Handys erhältlich und eine der besten günstigen Hüllen für das iPhone 16e. Es ist sowohl mit als auch ohne MagFit erhältlich.

Statt Silikon kommen hier Polycarbonat und gemustertes TPU zum Einsatz. Die Ecken sind durch Spigens "Air Cushion"-Technologie geschützt, Display und Kamera des iPhones durch den erhabenen Rand der Hülle. Durch das biegsame Material lässt sich das Case außerdem besonders einfach anbringen.

Hülle: Spigen Liquid Air

Farben: Schwarz

Material: TPU, Polycarbonat

MagSafe-kompatibel: Optional (MagFit)

Preis: ab 14,99 Euro (Amazon)



Spigen Ultra Hybrid: Transparente iPhone-16e-Hülle

Wie bereits erwähnt, gibt es bislang kein Apple Clear Case für das iPhone 16e. Glücklicherweise ist das Spigen Ultra Hybrid Case eine gute Alternative. Die durchsichtige iPhone-16e-Hülle gewährt Blick auf das Design des Gerätes, bietet ausreichenden Schutz und soll nicht schnell vergilben.

(© 2025 Spigen ) Spigen Ultra Hybrid MagFit für iPhone 16e (© 2025 Spigen ) Spigen Ultra Hybrid (ohne MagFit) für iPhone 16e

Die Hülle ist sowohl mit als auch ohne MagFit erhältlich. Entscheidet ihr euch dafür, ist der Blick auf die Rückseite durch den Magneten etwas eingeschränkt. Dafür könnte ihr aber Apples MagSafe-Zubehör am iPhone 16e nutzen, was sonst nicht möglich ist.

how to add magsafe to the iphone 16e pic.twitter.com/jV6Gd7ARVb — Spigen (@SpigenWorld) February 28, 2025

Gut zu wissen: Die – komplett durchsichtige – Variante ohne MagFit heißt "Crystal Clear". Die MagFit-Ausführungen unterscheiden sich durch die Farbe des Magneten. Mit "Frost Black" gibt es außerdem ein halbtransparentes, getöntes Modell.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid

Farben: Crystal Clear, Clear White, Carbon Fiber, Frost Black, Frost White

Material: TPU, Polycarbonat

MagSafe-kompatibel: Optional (MagFit)

Preis: ab 14,99 Euro (Amazon)



Spigen Ultra Hybrid Zero One & Neo One

Besonders spannende iPhone-16e-Hüllen sind die Cases Spigen Ultra Hybrid Zero One und Ultra Hybrid Neo One. Sie verleihen eurem Smartphone einen aufsehenerregenden Teardown-Look:

(© 2025 Spigen ) Spigen Ultra Hybrid Zero One White (MagFit) für iPhone 16e (© 2025 Spigen ) Spigen Ultra Hybrid Neo One (MagFit) für iPhone 16e

Neben ihrem auffälligen Design und solidem Schutz bieten beide iPhone-16e-Hüllen einen integrierten MagFit-Magnet. Auch sie ermöglichen also die Nutzung von MagSafe- bzw. MagSafe-kompatiblem Zubehör, das dem iPhone 16e sonst verwehrt bleibt.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid Zero One / Neo One

Farben: Zero One White, Zero One (Black), Neo One

Material: TPU, Polycarbonat

MagSafe-kompatibel: Ja (MagFit)

Preis: ab 28,99 Euro (Amazon)



Torras 360° Ostand Spin: Mit Ausklapp-Ring

Eine überaus praktische gute Hülle für das iPhone 16e ist das Torras 360° Ostand Spin Case. Es ist mit einem ausklappbaren Ring ausgestattet, der sich um 360 Grad drehen lässt und bei Bedarf als Standfuß fungiert.

Ideal etwa, wenn ihr im Zug eine Serie auf eurem iPhone 16e schauen wollt. Interessant ist das Case außerdem für Nutzer mit kleinen Händen. Denn leicht ausgeklappt erleichtert der Ring die Bedienung mit einer Hand.

(© 2025 Torras ) Torras 360° Ostand Spin Case für iPhone 16e (durchsichtig) (© 2025 Torras ) Torras 360° Ostand Spin Case für iPhone 16e (schwarz)

Darüber hinaus ist der Ring magnetisch, was das Torras 360° Ostand Spin Case MagSafe-kompatibel macht. Wie bei Spigens Lösung gilt auch hier: Die Nutzung von entsprechendem Zubehör ist möglich, die hohe Ladegeschwindigkeit von MagSafe erreicht ihr dadurch aber nicht.

Hülle: Torras 360° Ostand Spin

Farben: Schwarz, Transparent

Material: Silikon (Schwarz), TPU und TPE (Transparent)

MagSafe-kompatibel: Ja (Magnet-Ring)

Preis: ab 28,99 Euro (Amazon)



Casetify Impact: Statement-Look fürs iPhone 16e

Einige der besten iPhone-16e-Hüllen für Individualisten sind bei Casetify zu finden. Das Casetify Impact Case ist in etlichen unterschiedlichen und ausgefallenen Looks erhältlich, die man so nur selten sieht. Insbesondere in Deutschland, denn der Hersteller sitzt im Ausland – bietet aber internationalen Versand an.

Casetify Impact Hülle für iPhone 16e (© 2025 Casetify )

Das Casetify Impact ist leicht und bietet gleichzeitig guten Schutz nach Militärstandard (4x MIL-STD-810G). MagSafe-kompatibel ist es ebenfalls. Der Hersteller bietet sogar eigenes magnetisches Zubehör an, mit dem sich der Look weiter personalisieren lässt. Allerdings gehört das Case nicht zu den günstigsten Hüllen für das iPhone 16e.

Hülle: Casetify Impact

Farben: sehr viele verschiedene Ausführungen / Prints

Material: TPU

MagSafe-kompatibel: Ja

Preis: ab 80 Euro (Amazon)



Spigen Tough Armor (AI): Stabil, aber schlank

Wer eine besonders robuste Hülle für sein iPhone 16e sucht, die gleichzeitig nicht allzu klobig ist, sollte sich das Spigen Tough Armor (AI) Case näher anschauen. Die doppelschichtige Hülle schützt das Apple-Handy besonders gut vor Stoß- und Sturzschäden. Falls ihr euch fragt, wofür das "AI" in der Bezeichnung steht: Spigen hat bei der Entwicklung künstliche Intelligenz für Kollisionsanalysen eingesetzt.

Spigen Touch Armor (AI) für iPhone 16e (© 2025 Spigen )

Neben der hohen Widerstandsfähigkeit und dem verhältnismäßig schlanken Design für ein Rugged Case hat die iPhone-16e-Hülle noch einen weiteren Vorteil zu bieten: einen ausklappbaren Standfuß zum Aufstellen des Handys. Und auch der MagFit-Standard ist an Bord, sodass ihr MagSafe-kompatible Ladegeräte andocken könnt.

Hülle: Spigen Tough Armor (AI)

Farben: Gunmetal, Black, Frost Black

Material: TPU, Polycarbonat

MagSafe-kompatibel: Ja

Preis: ab 29,99 Euro (Amazon)







