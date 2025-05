Offensive für Zocker: Apple will eine völlig neue App entwickeln und damit im Gaming-Bereich noch einmal mit mehr Druck angreifen. Apples Spiele-App könnten wir schon bald das erste Mal zu Gesicht bekommen.

Wie Bloomberg berichtet, arbeitet Apple an einer neuen Gaming-App – nicht nur für iPhones, sondern auch für andere Apple-Geräte. Die App soll plattformübergreifend gelauncht werden und anscheinend ein neues Erlebnis für Spiele-Fans bieten. Das Magazin bestätigt damit frühere Gerüchte zu dem Projekt.

Apples Gaming-App wird Game Center ablösen

Es wäre definitiv nicht die erste Gaming-App von Apple. Die Neuentwicklung folgt den Anwendungen Game Center und Apple Arcade, die Spiele auf den eigenen Produkten fördern sollten. Während das abopflichtige Apple Arcade weiterhin bestehen bleiben soll, werde das Game Center durch die unbenannte App abgelöst. Das ist nicht verwunderlich, denn in den vergangenen Jahren hat Apple dem Game Center kaum Aufmerksamkeit geschenkt.

Das neue Projekt soll deutlich umfangreicher werden und als zentrale Anlaufstelle für alle Gaming-Bedürfnisse fungieren. Neben der Hub-Funktion für installierte Spiele versammle die App unter anderem redaktionelle Inhalte, Spielererfolge sowie Spiele von Drittanbietern aus dem App Store. Zudem sei sie für die Kommunikation unter Spielern gedacht. Auf dem Mac könne man dort künftig spannende Games finden, die nicht im eigenen Store vorhanden sind.

Vermutlich will Apple damit seine weitverbreiteten Plattformen für Entwickler interessanter machen. In der Zukunft soll die App auf allen denkbaren Geräten (iPhone, iPad, Mac, Apple TV) vorinstalliert sein.

Vorstellung im Launch-Fenster der Nintendo Switch 2

Auch wenn die App dem Bericht zufolge erst mit iOS 19 (und den anderen Betriebssystemen) zusammen erscheinen wird, dürfen wir Apples überdachte Gaming-Pläne wohl schon früher begutachten: Der iPhone-Hersteller will sie im Rahmen der WWDC 2025 am 9. Juni offiziell ankündigen. Interessanterweise fällt die Ankündigung genau in das Launch-Fenster der Nintendo Switch 2.

Vor allem iPhones und iPads stünden aufgrund ihrer Portabilität in Konkurrenz mit Nintendos dedizierter Handheld-Konsole. Sicherlich möchte das Unternehmen aus Cupertino auch von diesem Kuchen ein Stück abhaben und nach vielen Versuchen endlich den bis jetzt kaum erschlossenen Gaming-Markt für sich gewinnen.

