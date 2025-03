Im Herbst 2023 veröffentlichte Apple das iPhone 15. Die Reihe wird noch im Laufe des Jahres 2025 zwei Jahre alt. Seit die iPhone-16-Modelle im Handel sind, könnt ihr die Vorgänger vielerorts günstiger ergattern. Doch lohnt sich das auch auf lange Sicht? Hier erfahrt ihr, wie lange das iPhone 15 voraussichtlich noch Updates bekommt.

iPhone 15: So lange gibt es noch mindestens Updates

Oftmals sucht man Update-Versprechen bei Apple vergebens. Beim iPhone 15 bzw. allen Modellen der 15er-Reihe ist das anders: Aus einem offiziellen Support-Dokument zum iPhone 15 Pro Max geht hervor, dass es noch fünf Jahre nach Release neue iOS-Updates von Apple gibt.

Demnach wird die iPhone-15-Reihe noch bis mindestens 2028 neue Aktualisierungen erhalten. Die vermutlich letzte Version wäre damit iOS 22 (Erscheinungsdatum voraussichtlich: September 2028).

Derzeit ist iOS 18 die aktuellste auf der iPhone-15-Reihe verfügbare Version. Ihr könnt euch noch auf vier weitere große Updates freuen. Es ist davon auszugehen, dass dies für alle Modelle gilt. Sprich: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

Die Farben des iPhone 15 (Plus): Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Pink (© 2023 Apple )

Noch mehr Aktualisierungen für iPhone 15 Pro und 15 Pro Max?

Es ist möglich, dass einige Modelle sogar noch länger neue Updates erhalten. Schon in der Vergangenheit hat Apple einige iPhones sechs Jahre lang mit neuen Version versorgt. Am wahrscheinlichsten wäre das in diesem Fall für iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Denn: Im Gegensatz zu den Standardmodellen unterstützen die beiden Pro-Versionen Apple Intelligence.

Die hierzulande erst im April verfügbare KI von Apple könnte über die kommenden Jahre immer tiefer in iOS verankert werden – und die Kompatibilität zu Apple Intelligence wäre damit möglicherweise eine Voraussetzung für weitere iOS-Updates. Wer sich also iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max zulegt, hat womöglich auch Chancen auf die Aktualisierung auf iOS 23. Offiziell hat Apple hierzu aber keine Angaben gemacht.

Fazit: Lohnt sich das iPhone 15 noch?

Bis zum voraussichtlichen Update-Ende im Jahr 2028 ist noch viel Zeit. Und die iPhone-16-Modelle heben sich eher geringfügig durch eine leicht verbesserte Kamera, noch mehr Leistung und eine Kamerataste ab, wie auch unser Vergleich iPhone 15 vs. iPhone 16 zeigt. Wer sparen will, kann also auch im Jahr 2025 noch zu einem iPhone 15 greifen. Apple Intelligence gibt es aber erst mit einem Pro-Modell.

Insbesondere das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max (bei vielen Händlern bereits vergriffen) legen wir euch ans Herz. Die leistungsfähigen Geräte sind heutzutage deutlich günstiger (insbesondere als Refurbished-Modelle) und sind besonders dann eine gute Alternative zu den ähnlich teuren Modellen iPhone 16 und 16 Plus, wenn ihr gern Fotos knipst.

