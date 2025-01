Mittlerweile ist das iPhone 15 Pro schon mehr als ein Jahr alt und der Nachfolger bereits erschienen. Schon bald dürfte es das 15 Pro also nicht mehr im Handel geben, doch aktuell locken hier und da noch gute Angebote. Aber lohnt sich das? Seit Release benutze ich das Smartphone privat und habe viel Zeit mit dem Flaggschiff verbracht. Und auch das iPhone 16 Pro haben wir bereits getestet. Zeit für eine Einschätzung.

Übersicht:

Erster Grund: Technik immer noch aktuell

Das iPhone 15 Pro ging am 22. September 2023 in den Verkauf. Das heißt aber nicht, dass ihr es hier mit antiker Technik zu tun habt. Im Gegenteil. Ich gehe die wichtigsten Bereiche einmal durch:

Leistung des iPhone 15 Pro reicht für 90 Prozent der Nutzer

Insbesondere die Leistung kann sich auch über ein Jahr nach Release sehen lassen. In Benchmarks befindet sich das iPhone 15 Pro auf Augenhöhe mit dem iPhone 16 – selbst aufwendige 3D-Games sind da mit hohen Frameraten und maximalen Grafik-Details problemlos drin.

Weniger anspruchsvolle Apps (etwa Spotify, Facebook und Co.) starten mit maximal einer Sekunde Ladezeit. Nur ein ganz kleiner Teil von Power-Nutzern dürfte also von Recht behaupten können, dass sie die Extra-Leistung des Nachfolgers iPhone 16 Pro benötigen. Für schätzungsweise 90 Prozent der Käufer sollte auch die Performance des 15 Pro längst ausreichen.

Kamera macht auch bei Digital-Zoom detaillierte Fotos

Über die Kamera könnte ich viele Absätze schreiben. Ich halte mich aber zurück. Kurz: Das iPhone 15 Pro fängt viele Details ein und durch den 48-MP-Sensor bleiben sogar dann noch viele davon erhalten, wenn ihr den digitalen Zoom verwendet. Mit der zusätzlichen dreifachen optischen Vergrößerung seid ihr zudem flexibler aufgestellt als mit der Dualkamera des iPhone 16. Ein Jahr später habe ich immer noch viel Spaß mit der Triple-Kamera des 15 Pro. Allzu groß ist der Unterschied zum Nachfolger jedenfalls nicht.

(© 2025 CURVED / Christoph Lübben ) Insbesondere beim Ultraweitwinkel hat Apple im Vergleich zu älteren iPhones nachgebessert. (© 2025 CURVED / Christoph Lübben ) Das Ultraweitwinkel ist somit deutlich tauglicher für gute Fotos (© 2025 CURVED / Christoph Lübben ) Die Hauptkamera des iPhone 15 Pro liefert viele Details (© 2025 CURVED / Christoph Lübben ) Ein ziemlich hoher und alter Turm. (© 2025 CURVED / Christoph Lübben ) Trotz digital-Zoom auf den Turm sind viele Details noch vorhanden

Für Gruppenfotos im Freundeskreis muss ebenso meist mein iPhone 15 Pro herhalten. Im Vergleich zu den Handys meiner Freunde liefert die Frontkamera deutlich mehr Details. Bei schlechten Lichtverhältnissen wird das umso deutlicher. Im Prinzip kann ich jetzt in jeder Situation brauchbare (Gruppen-)Selfies machen.

Display dem Basismodell überlegen

Noch ein wichtiger Punkt, der für das 15 Pro spricht: Beim Nachfolger hat sich (nahezu) nichts beim OLED-Bildschirm getan. Auch das iPhone 15 Pro bietet euch ein Always-On-Display (und lässt sich dadurch sogar als Wecker nutzen) mit bis zu 120 Hz. Damit ist es allen Basis-Modellen (etwa iPhone 15 und iPhone 16) direkt überlegen, da diese beide Features nicht bieten.

Aber: Die hohe Bildwiederholrate wirkt zwar zunächst schön flüssig. Ehrlicherweise muss ich jedoch gestehen, dass man sich sehr schnell daran gewöhnt und das Ganze gar nicht mehr wirklich wahrnimmt. Für mich ist die praktische Always-On-Funktion schon eher das wichtige Kaufargument für ein Pro-Modell. Und da ist es wie erwähnt, egal, ob es bei euch ein 15 Pro oder 16 Pro wird.

Zweiter Grund: Preis gesunken

Keine Frage: Insbesondere die Kameraqualität und Leistung ist beim iPhone 16 Pro noch besser (selbst wenn die Unterschiede in der Praxis eher weniger auffallen). Und dann hat das neuere Modell auch noch die Kamerataste. Falls ihr jetzt nicht zu "es muss aus Prinzip das neueste iPhone sein"-Fraktion gehört, hat das iPhone 15 Pro eine ähnliche Ausstattung. Nur zu einem günstigeren Preis.

Vielerorts ist das iPhone 15 Pro bereits vergriffen. Restbestände findet ihr aber noch bei einzelnen Händlern. So bietet derzeit etwa o2 das iPhone 15 Pro im Tarifbundle an. Und das zu einem deutlich günstigeren Preis als den Nachfolger. Das 15 Pro gibt's ab 44,99 Euro. Der Nachfolger kostet monatlich fast 14 Euro mehr – wohlgemerkt in der schon günstigeren Variante mit 36 Handyraten. Das macht einen Unterschied von 504 Euro über die gesamte Mindestlaufzeit.

Im freien Handel sind die Preise zwischen 15 Pro und 16 Pro übrigens derzeit fast identisch (hoch). Ich habe beide Modelle für um die 1079 Euro entdeckt. Wer sich eines der Smartphones ohne Spar-Bundle inkl. Tarif zulegen will, sollte also eher zum 16 Pro greifen. Hierzu sei aber gesagt, dass auch nur noch wenige namhafte Shops das 15 Pro überhaupt noch im Sortiment haben.

Dritter Grund: Bereit für Apple Intelligence

Ich vermute, dass die meisten von euch derzeit die Augen verdrehen, wenn sie irgendwo das Wort "KI" hören. Künstliche Intelligenz ist für viele Handyhersteller und App-Entwickler gerade das große Ding. Aber wirkliche Gamechanger-Features gibt's insbesondere bei Smartphones noch nicht wirklich.

Doch wenn die richtig coolen KI-Funktionen kommen, solltet ihr lieber bereit sein – damit ihr euch nicht womöglich ärgert, dass ihr euch ein Handy ohne KI-Support zugelegt habt. Aus diesem Grund ist es wichtig zu erwähnen, dass Apple Intelligence vom iPhone 15 Pro unterstützt wird. Im April 2025 soll es die Apple-KI übrigens auch endlich nach Deutschland schaffen.

Hitzeprobleme? Meine Erfahrung

Wir wissen: Es ist nicht alles Gold, wo "Apple" draufsteht. Auch beim iPhone 15 Pro meldeten nach Release viele Nutzer ein Problem an: Unter Last zeigt sich ein Hitzeproblem/ das Handy wird unangenehm warm.

Aber: Ein Hitzeproblem hatte ich mit dem Handy nur einmal. Und zwar, als ich das Handy via Powerbank in einem extrem aufgeheizten Zelt mitten im Sommer aufladen wollte (blöde Idee und eigentlich weiß ich es besser). Die gefühlte Temperatur war in etwa auf Sauna-Niveau. Dass also nach ein paar Minuten eine Warnmeldung zum Ladestopp wegen zu großer Hitze auftauchte, war eigentlich zu erwarten. Davon ab wurde das 15 Pro bei mir nie wirklich unangenehm heiß. Selbst wenn ich lange am Stück "Solo Leveling: Arise" spiele oder im Hochsommer das Handy bei strahlender Sonne verwende.

Fazit: Lohnt sich das iPhone 15 Pro noch?

Wenn ihr ein gutes Angebot zum iPhone 15 Pro entdeckt und ihr lieber etwas Geld spart wollt, anstatt das noch bessere iPhone 16 Pro zu kaufen: macht es. Weltbewegend ist nun wirklich keines der Upgrades, die das iPhone 16 Pro mitbringt. Zudem ist das Handy derzeit bei o2 preislich auf Augenhöhe mit dem iPhone 16 – aber klar die bessere Wahl.

Wenn es für euch nicht immer das allerneueste Apple-Handy sein soll, ist das iPhone 15 Pro eine rational gute Wahl. Zumal es auch über mindestens fünf, sechs Jahre noch Softwareupdates erhalten sollte. Und bis dahin habt ihr womöglich schon längst euer nächstes iPhone in der Tasche.

