So spannend war's schon lange nicht mehr: Mit dem iPhone 17 und iOS 19 dürfte uns ein großer Neustart bei Apple erwarten. Denn so viele Veränderungen gab es mutmaßlich seit vielen Jahren nicht. Wenn die Gerüchteküche richtig liegt, krempelt das Unternehmen fundamentale Dinge um, die ein aktuelles iPhone zum iPhone machen.

Zuerst kamen die Leaks zum völlig anderen Design der iPhone-17-Reihe. Nun sprechen Gerüchte auch von einem komplett neuen Look mit iOS 19. Bei Apple herrscht offenbar Aufbruchsstimmung: Das Unternehmen verlässt sein mit dem iPhone 12 eingeführten Design-Weg und beim Betriebssystem soll es Änderungen geben, die für einen grundlegend neuen Look sprechen. Alles neu in 2025.

Das iPhone 17 wird nicht mehr wie ein iPhone aussehen

Das ikonische Kamera-Design der iPhone-Reihe (eingeführt mit dem iPhone 12) wird angeblich einer superbreiten Aussparung weichen, die sich über einen Großteil der Rückseite zieht. Insbesondere bei iPhone 17 Pro und 17 Pro Max soll das Kamera-Modul riesig ausfallen – und es wäre nicht verwunderlich, wenn Apple diesen Platz für neue Kamera-Features nutzt, die es noch längst nicht in die Gerüchteküche geschafft haben. Nicht zu vergessen ist auch das Gerücht, dass uns eine zweifarbige Rückseite bei 17 Pro und 17 Pro Max erwartet.

Dazu kommt: Angeblich wird das Plus-Modell gestrichen. Als Ersatz dient ein sehr dünnes iPhone 17 Air – das unserer Meinung nach ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft ist.

Klar ist: Bislang geleakte CAD-Bilder der iPhone-17-Reihe zeigen uns Smartphones, denen man ihre Verwandtschaft zum iPhone 16 Pro und Co. kaum noch ansehen kann. Hinzu kommt mit iOS 19 die wohl größte Anpassung in über 10 Jahren. Apple will damit offenbar seine Betriebssysteme optisch angleichen, um plattformübergreifende Arbeiten (also wenn ihr zwischen iOS, iPadOS und macOS wechselt) noch nahtloser wirken zu lassen. So will Apple angeblich die Optik der Icons überarbeiten, aber auch Schaltflächen und Menüs sollen künftig anders aussehen.

Gewöhnungsbedürftig – aber das, was wir brauchen

Schon jetzt ist deshalb absehbar: Viele Apple-Fans dürften auf die iPhone-17-Reihe und iOS 19 mit dem Wort "gewöhnungsbedürftig" reagieren – sollte Apple den Plan so umsetzen. Man könnte gar sagen: "Apple denkt das iPhone neu". Und das ist unterm Strich auch gut so. Marktriesen wie Samsung und Apple sind in einen Modus gekommen, in dem die jährlich neuen Modelle nur mit mehr Leistung und Kamera-Verbesserungen glänzen – und mit der einen oder andere Kleinigkeit wie z.B. der Kamerataste des iPhone 16.

Große aufregende Veränderungen, die ebenso große Kaufanreize setzen, sind in den letzten Jahren ausgeblieben. Unter anderem, da auch die Smartphone-Designs (speziell bei Apple und Samsung) bei jeder Generation nahezu identisch sind – und das schon seit über vier Jahren. Das hat es uns übrigens auch schwerer gemacht, das iPhone von Friedrich Merz zu identifizieren.

Deshalb: Weiter so, Apple! So spannend war die Zeit bis zum Release neuer iPhone-Modelle lange nicht mehr. Wir freuen uns schon jetzt auf die Enthüllung von iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Voraussichtlich erwartet die uns im September 2025. Der Neustart kann kommen.

