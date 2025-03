iPhone 17, 17 Pro und 17 Air im Dummy-Video: Ein Modell ohne MagSafe?

2025 bahnt sich das erste grundlegend neue iPhone-Design seit Jahren an. Das iPhone 17 Pro soll sich optisch deutlich von seinem Vorgängermodell abheben. Und mit dem iPhone 17 Air erwartet uns ein komplett neues Gerät. Einen ersten Vorgeschmack auf all das gibt nun ein Hands-on-Video mit Dummy-Modellen.

Das Video stammt vom YouTube-Channel iDeviceHelp und ist in Kooperation mit Leaker Majin Bu entstanden. Nach einem kurzen Blick auf das iPhone-Design der letzten Jahre geht es los. Den Anfang macht das per 3D-Drucker angefertigte Dummy-Modell des iPhone 17. Hier wird es offenbar keine nennenswerten Änderungen gegenüber dem Vorgängermodell geben.

iPhone 17 Air: Ohne MagSafe?

Dann wird es endlich spannend: Das iPhone 17 Air zeigt sich vor der Kamera und erscheint beeindruckend dünn. Wie auch das Video erwähnt, ist das Gerät kaum breiter als die seitlich verbauten Tasten. Eine kurze Messung ergibt 0,22 Inch, was etwa 5,5 mm entspricht. Keine Überraschung, denn die Dummy-Modelle sind auf Basis bisheriger Gerüchte entstanden.

Ein interessanter im Video geäußerter Gedanke: Das iPhone 17 Air könnte zu dünn für MagSafe sein. Womöglich fehle im Gehäuse schlicht der Platz, um die dafür benötigten Magneten unterzubringen.

Ob Apple sich das wirklich traut? Bereits beim vergleichsweise günstigen iPhone 16e musste Apple für den MagSafe-Verzicht harte Kritik einstecken. Bei einem Premium-Handy wie dem iPhone 17 Air wäre die Entrüstung darüber sicherlich noch größer.

iPhone 17 Pro mit Monster-Kamera

Weiter geht es mit dem iPhone 17 Pro, das sich bekanntlich durch ein besonders großes Kamera-Modul auszeichnen soll. Wie das Video zeigt, sieht daneben selbst die Kamera des iPhone 16 Pro Max zierlich aus.

Ein praktischer Vorteil am neuen Design: Da sich das Modul horizontal komplett über die Rückseite zu ziehen scheint, wackelt das Handy vermutlich weniger, wenn ihr es mit dem Display nach oben hinlegt. Ein Rätsel bleibt nach wie vor, warum Apple das Kamera-Modul so stark vergrößert. Die drei Linsen an sich nehmen offenbar nur die linke Hälfte ein.

Interessanterweise ist das iPhone 17 Pro (Max) auch etwas dicker als das iPhone 16 Pro (Max). Unserer Meinung nach eine erfreuliche Nachricht. Denn das bedeutet voraussichtlich, dass uns ein größerer Akku erwartet.

