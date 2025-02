Zwar wird die iPhone-17-Reihe voraussichtlich erst im September 2025 enthüllt. Doch schon jetzt tauchen zahlreiche Leaks zu den neuen Apple-Handys auf. Ein Experte hat nun ein Bild veröffentlicht, auf dem das Design aller kommenden Modelle zu sehen sein soll. Und so drastisch haben sich die Geräte noch nie unterschieden.

Schon länger ist Majin Bu auf X im Leak-Geschäft mit dabei. Nun hat der Nutzer ein CAD-Bild (quasi eine Bauzeichnung) der iPhone-17-Reihe veröffentlicht. Während sich ältere iPhone-Reihen nur durch die Anzahl der Kameralinsen im übergeordneten Design unterschieden, wird es laut dem Bild nun anders: Die Pro-Modelle erhalten eine Kamera-Aussparung, die über die gesamte horizontale Rückseite reicht. Das iPhone 17 Air (ersetzt angeblich das Plus-Modell) soll ein ähnliches Design nutzen, aber nur mit einer statt drei Kamera-Linsen. Das iPhone 17 setzt hingegen auf eine vetikale Aussparung für seine Dualkamera. Aber da ist noch mehr...

iPhone 17 Design neu gedacht: Zweifarbige Pro-Modelle?

Noch spannender wird es, wenn wir etwas genauer auf das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max blicken: Das CAD-Bild deutet an, dass Apple auf ein Design mit zwei verschiedenen Farbtönen setzen könnte. Die Rückseite unterhalb der Kamera ist in einer anderen Farbe gehüllt als Rahmen und Modul. Das wäre (neben dem Kamera-Look selbst) eine weitere drastische Veränderung gegenüber der Vorgänger.

Das superbreite Kameramodul der Pro-Modelle ist schon häufiger im Netz aufgetaucht. Die zweifarbige Rückseite sehen wir auf den Bildern allerdings erstmals. Bis auch andere Leak-Quellen entsprechende Hinweise posten, solltet ihr das Gerücht also mit Vorsicht genießen. Zumal Majin Bu zwar regelmäßig Infos zu kommenden Geräten veröffentlicht, aber eine eher mittelmäßige Trefferquote aufweisen kann.

So oder so: Glaubt man den aktuellen Infos aus der Gerüchteküche, wird Apple mit der iPhone-17-Reihe viele Änderungen am Design der Modelle vornehmen. Welche das im Detail sind, werden die kommenden Monate sicherlich immer deutlicher zeigen...

