Es kursieren schon länger Gerüchte, dass Apple mit dem Design des iPhone 17 Pro etwas Neues ausprobieren will. Frisch geleakte Bilder zeigen uns nun, was das sein soll: ein enorm breiter Kamerabalken auf der Rückseite.

Jon Prosser gilt als gut informierter Apple-Leaker. Umso beunruhigender sind die 3D-Render-Bilder, die er uns auf dem YouTube-Kanal "fpt." zeigt. Die sollen nämlich einen Ausblick auf das Design des iPhone 17 Pro geben, und das ist – um es neutral auszudrücken – sehr gewagt. Seht es euch hier im Video an:

Bisherige Kameradarstellungen sind "unmöglich"

Was Prosser uns in seinem Video zum Design erklärt, ergibt Sinn. In der Vergangenheit haben wir bereits einige 3D-Render des mutmaßlichen iPhone-17-Pro-Designs zu sehen bekommen. Dort ist meist ein am oberen Rand waagerecht platzierter, schmaler Kamerabalken mit drei Linsen zu sehen – ähnlich wie wir es vom Google Pixel 9 Pro XL kennen.

Dies sei jedoch technisch unmöglich, da die Dynamic Island intern zu viel Platz einnehme. Prosser sieht zwei Optionen: Der waagerechte Kamerabalken rückt weiter nach unten oder aber das alte Design wird "ausgeweitet".

Das bedeutet, dass die vom iPhone 16 Pro bekannte Linsenanordnung unverändert bleibt. Das Kameramodul soll sich jedoch als ein riesiger Balken über die Rückseite ziehen. Prosser hält diese Variante für wahrscheinlicher.

Ein zweifarbiges iPhone 17 Pro

Der YouTuber greift noch ein zweites Gerücht zum iPhone 17 Pro auf. Demnach soll die Rückseite des Smartphones zweifarbig sein. Dies sei nur halb richtig. Dadurch, dass das neue Kameramodul so enorm viel Platz einnehme, wirke das iPhone 17 Pro zweifarbig.

Das Modul soll nämlich schwarz bleiben. Zusammen mit der jeweiligen Farbvariante der Rückseite käme es so zwangsläufig zur Zweifarbigkeit.

Außerdem verrät Prosser, dass das iPhone 17 Pro seinen Quellen zufolge leichter ausfallen soll als das Vorgängermodell. Unsicher sei jedoch, ob es einen Titan- oder Aluminiumrahmen hat.

