Wer auf der Suche nach einem iPhone 16 mini ist, könnte schnell enttäuscht sein. Schon mit der iPhone-14-Generation hat sich Apple vom Mini-Modell verabschiedet. Stattdessen wurde das riesige Plus-Modell ins jährliche Portfolio übernommen. Für Fans handlicher Apple-Handys gibt es immerhin ein paar Alternativen.

Mit dem iPhone 13 mini erschien 2021 das letzte Mini-iPhone im Handel. Danach zog Apple leider den Schlussstrich. Offiziell wurden hierfür keine Gründe genannt. Gerüchten zufolge hatte sich Apple aber zu diesem Schritt entschieden, da die Verkäufe hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Somit ist auch das iPhone 16 mini nie im Handel erschienen. Halbwegs kleine Apple-Handys gibt's dennoch im Handel:

Alternativen zum iPhone 16 mini: Kompakte Apple-Handys im Überblick

Beste Alternative: iPhone 16

Das iPhone 16 in allen Farben: Schwarz, Weiß, Pink, Blaugrün, Ultramarin (© 2024 Apple )

Ein möglichst kompaktes und aktuelles iPhone erwartet euch mit dem iPhone 16. Das Apple-Handy misst 6,1 Zoll in der Diagonale und ist damit ein kleines Stückchen größer als die alte Mini-Reihe. Allerdings können wir euch aus Erfahrung sagen: Auch das Standard-iPhone lässt sich noch sehr gut mit nur einer Hand bedienen. Euer Daumen wird aber nicht alle Ecken des Displays mühelos erreichen können.

Davon ab ist das Handy eine gute Alternative, da es alles mitbringt, was ihr von einem modernen iPhone erwartet: Viel Leistung, eine gute Kamera (mit 48 MP) und ein top Display. Auch die mit dem iPhone 14 Pro eingeführte Dynamic Island hat es in das iPhone 16 geschafft. Und insgesamt liegt das Handy in einem ähnlichen Preisbereich, wie wir es auch bei einem iPhone 16 mini erwartet hätten.

-> Lohnt sich für: Apple-Nutzer, die ein Upgrade auf ein aktuelles, kompaktes Modell wünschen, das auch Apple Intelligence unterstützt. Das iPhone 16 ist am nächsten an dem dran, was ein iPhone 16 mini hätte sein können.

Alternative mit top Kamera: iPhone 16 Pro

Das iPhone 16 Pro sieht seinen Vorgängern sehr ähnlich (© 2024 CURVED / Robert Kägler )

Wenn ihr viele Fotos mit eurem Handy macht, legen wir euch als Upgrade ein iPhone 16 Pro ans Herz. Mit seiner Triple-Kamera schießt ihr selbst im Zoom noch detailreiche Bilder. Die Fotoqualität ist noch einmal eine Ecke besser als beim iPhone 16 – und das sorgt für viel Freude.

Zudem setzt Apple auf einen Titanrahmen. Das Handy ist demnach angenehm leicht und liegt gut in der Hand. Auch das erleichtert natürlich die Bedienung mit einer Hand. Wie beim iPhone 16 gilt aber: Das Pro-Modell ist ein wenig größer, als es ein iPhone 16 mini gewesen wäre. Es bringt einen 6,3-Zoll-Bildschirm mit. Entsprechend werdet ihr mit einer Hand auch hier nicht alle Display-Ecken erreichen können.

-> Lohnt sich für: Premium-Fans, die gerne Fotos machen und möglichst lange Spaß an einem sehr leistungsstarken iPhone haben wollen.

Alternative für Mini-Fans: iPhone 13 mini

Das iPhone 13 mini (links) ist ein gutes Stück kleiner als das Standardmodell (Hier: iPhone 13) (© 2021 CURVED )

Das iPhone 13 mini hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel – Apple enthüllte das Smartphone im Jahr 2021. Es handelt sich um das letzte Mini-Handy des Herstellers und ist mit seinen 5,4 Zoll Displaydiagonale besonders kompakt.

Der iPhone-16-Reihe hinkt das Modell in Sachen Leistung und Kameraqualität deutlich hinterher. Aber nur im direkten Vergleich ist der Performance-Unterschied groß. Davon ab hat das Smartphone auch im Jahr 2024 noch genügend Leistung für die meisten Alltagsaufgaben – sowie 3D-Gaming.

Es gibt nur ein Problem: Als Neuware ist das Smartphone schon längst vergriffen. Entsprechend werdet ihr in der Regel nur noch bei Refurbished-Händlern fündig, die euch ein professionell aufbereitetes Modell anbieten.

-> Lohnt sich für: Fans der Mini-Reihe, die ein modern aussehendes und besonders kompaktes iPhone haben möchten.

Kompakte Alternative: iPhone SE 2022

iPhone SE (2022): Front und Rückseite (© 2024 CURVED )

Möglichst klein – das gibt's auch noch. Mit dem iPhone SE 2022 hat Apple das wohl kleinste noch erhältliche Handy im Portfolio. Der Screen misst lediglich 4,7 Zoll und das gesamte Gerät bringt gefühlt kaum einen Gramm auf die Waage. Kleiner geht's kaum. Zumindest vom Screen her: das Gehäuse des iPhone 13 mini ist nämlich noch ein Stück kompakter als das SE.

Allerdings erwarten euch gleich mehrere Haken. Wie die "2022" im Namen andeutet, ist das Modell auch nicht mehr das Neueste. Für die meisten Anwendungsfälle gibt es zwar genügend Leistung. Dafür sind Design, Kameraqualität und Displayqualität nicht mehr auf der Höhe der Zeit.

Im Vergleich zu anderen modernen iPhones fehlt es etwa an Bildschirmauflösung. Zudem erwartet euch ein breiter Rahmen um den Screen herum. Und zudem gibt's hier noch einen Homebutton mit Fingerabdrucksensor anstatt der modernen Gesichtserkennung Face-ID – um nur ein paar Beispiele zu nennen.

-> Lohnt sich für: Alle Nutzer, die einfach das kleinstmögliche noch erhältliche iPhone am Markt kaufen wollen. Alle anderen sollten eher zu einem der anderen hier genannten Modelle greifen.

Alle Modelle in der Übersicht: Technische Daten im Vergleich

Alle Modelle in der Übersicht: Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Modell iPhone 13 mini iPhone 16 Pro iPhone 16 iPhone SE 2022 Display und Gehäuse Display-Größe 5.4 Zoll 6.3 Zoll 6.1 Zoll 4.7 Zoll Auflösung 2340x1080 Pixel 2622x1206 Pixel 2556x1179 Pixel 1334x750 Pixel Pixeldichte 476 ppi 460 ppi 460 ppi 326 ppi Technologie OLED OLED OLED LCD Frequenz 60 Hz 1 bis 120 Hz 60 Hz 60 Hz Maße Größe 131.5x64.2x7.65 mm 149.6x71.5x8.3 mm 147.6x71.6x7.8 mm 138.4x67.3x7.3 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 140 g 199 g 170 g 144 g Leistungsmerkmale Chipsatz A15 Bionic Apple A18 Pro Apple A18 A15 Bionic Taktrate Bis zu 3.2 GHz 4.04 GHz Bis zu 3.2 GHz AnTuTu 778.101 Punkte 1735216 Punkte 741.324 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Mittelklasse Installierter RAM 4 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 4 GB RAM Interner Speicher 128/256/512 GB 128 / 256 / 512 / 1024 GB 128 / 256 / 512 GB 64/128/256 GB Akkuleistung 3582 mAh Kapazität 3561 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 13 h Videowiedergabe: Bis zu 27 h Videowiedergabe: Bis zu 22 h Videowiedergabe: Bis zu 10 h Sicherheit Face ID Face ID Face ID Fingerabdruck Betriebssystem iOS 15 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) iOS 15 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Tele 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel 12 (Weitwinkel) Frontkamera 12 MP 12 MP 12 MP MP 7 MP Konnektivität Anschlüsse Lightning USB-C USB-C Lightning Dual-SIM Ja Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Ja Preis UVP Ab 799 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP) Ab 949 Euro (UVP) Ab 519 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen