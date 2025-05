Wer nicht ständig mit den Versionsnummern der Apple-Software zu tun hat, dürfte leicht durcheinanderkommen. Man könnte sich schnell fragen, ob jetzt iOS 18 oder iOS 17 die aktuellste Version ist. Mit der Änderung hin zu iOS 26 würde es Apple seinen Nutzern aus unserer Sicht einfacher machen. Und man behält leichter im Blick, ob man noch auf dem aktuellen Stand ist.

Die Frage ist nur, ob Apple hier schon den Schlussstrich zieht. Es ist denkbar, dass uns das Unternehmen auch bei der Benennung seiner Produkte überrascht und die Namensgebung (analog Samsung) umstellt. Dann würde im Herbst etwa das iPhone 26 oder iPhone (2026) erscheinen – nicht das iPhone 17. Denn: Sollte Apple wirklich auf iOS 26 und Co. wechseln, wäre das ein realistischer Folgeschritt. Wir gehen davon aus, dass viele Nutzer auch bei den iPhones, iPads und Co. nicht auf Anhieb sagen können, welches Modell gerade aktuell ist (sofern sie nicht etwas tiefer in der Materie stecken).

Angeblich passt Apple beim iPhone 17 das Design im großen Stil an. Das wirkt schon fast wie ein Neuanfang. Es wäre also ein passender Moment, um auch die Benennung der eigenen Smartphones in eine neue Ära zu führen. Wir sind gespannt, ob Apple uns im Herbst 2025 mit einem neuen Namen für die iPhone-Reihe überraschen wird. Klar ist: So spannend war die Gerüchtephase vor Release lange nicht mehr.