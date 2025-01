Samsung hat die Galaxy S25-Serie offiziell vorgestellt und bringt damit drei neue Modelle in die Flaggschiff-Reihe: das Galaxy S25, Galaxy S25 Plus und Galaxy S25 Ultra. Die Smartphones setzen auf künstliche Intelligenz (KI), die tief ins System integriert wurde und die Bedienung intuitiver gestalten soll. Dabei verarbeiten die Geräte Inhalte wie Texte, Sprache, Bilder und Videos kontextbasiert und bieten entsprechende Funktionen direkt an. Hier erfahrt ihr, welche Infos Samsung zum Launch der neuen Geräte veröffentlicht hat.

Neben der KI-Integration setzt die Galaxy S25-Serie auf ein überarbeitetes Kamerasystem, eine verbesserte Leistung und das von den Vorgängern bekannte Design. Datenschutz spielt für Samsung ebenfalls eine zentrale Rolle und ist eng mit den neuen Funktionen verknüpft.

Aber: Das Galaxy S25 Slim hat Samsung tatsächlich nur am Rande behandelt. Der offizielle Name ist Galaxy S25 Edge. Wie vermutet, dürfte das superdünne Modell erst in den nächsten Monaten separat vorgestellt werden. Der Launch soll zwischen März und Mai erfolgen. Zu vielen technischen Details, Preisen und Co. gibt es noch keine Infos.

Galaxy S25 und S25 Ultra im Überblick Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Samsung Modell Galaxy S25 Galaxy S25 Ultra Display und Gehäuse Display-Größe 6.2 Zoll 6.9 Zoll Auflösung 2340x1080 Pixel 3120x1440 Pixel Pixeldichte Technologie AMOLED Super AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz Hz 1 bis 120 Hz Maße Größe 146.9x70.5x7.2 mm 162.8x77.6x8.2 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Titan (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 218 g Leistungsmerkmale Chipsatz Sanpdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Taktrate Bis zu 4,47 GHz Bis zu 4,47 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM 12 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 / 512 GB 256 / 512 / 1024 GB Akkuleistung 4000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) + 10 (Tele) 200 (Weitwinkel), 50 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele) Frontkamera 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab ab 899 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Ersteindruck von Marques Brownlee zu den neuen Samsung-Handys:

Galaxy AI: KI-Funktionen für den Alltag

Mit der Benutzeroberfläche One UI 7 erweitert Samsung die Möglichkeiten seiner Geräte. Mit dabei ist wieder die Galaxy AI, die ihr womöglich schon von den Vorgängern kennt.

Die Galaxy S25-Serie kann etwa via Googles Circle to Search kontextbezogene Inhalte wie Telefonnummern, URLs oder Termine auf dem Display erkennen und passende Optionen wie Anrufen oder Hinzufügen zum Kalender direkt anbieten. Auch die Sprachsteuerung wurde optimiert: Per Befehl wie „Zeig mir Fotos vom letzten Urlaub“ soll das Smartphone gezielt nach entsprechenden Inhalten in der Galerie suchen.

Über die Funktionstaste kann Google Gemini aufgerufen werden, das eine Steuerung verschiedener Apps wie Spotify oder WhatsApp ermöglichen soll – ohne sie vorher manuell zu öffnen. Darüber hinaus kann die S25-Serie laut Samsung Texte zusammenfassen und unformatieren. Auch etwa Skizzen können die Smartphones interpretieren, heißt es in der Pressemitteilung.

Das ist das Samsung Galaxy S25 Ultra (© 2025 Samsung )

Leistungsstarker Prozessor für anspruchsvolle Aufgaben

Im Inneren der Galaxy S25-Serie arbeitet der Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, der speziell für Samsung entwickelt wurde. Die neue Prozessor-Generation steigert die Leistung der Neural Processing Unit (NPU) um 40 Prozent, die CPU um 37 Prozent und die GPU um 30 Prozent im Vergleich zum Vorgänger.

Um eine konstante Leistung zu gewährleisten, wurden die Geräte mit einer verbesserten Kühlung ausgestattet. Die Vapor Chamber ist 40 Prozent größer als beim Vorgänger und soll die Wärmeableitung optimieren.

Kamera: Mehr Möglichkeiten für Kreative

Insbesondere die Kamera des Galaxy S25 Ultra hat einige Neuerungen im Gepäck. Der neue 50-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor soll detailreichere Bilder selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen liefern.

Besonders in der Makrofotografie (Großaufnahmen) bietet der Sensor laut Hersteller viermal so viele Details wie der seines Vorgängers. Große Erwartungen können wir auch in die Hauptkamera setzen, die gleich 200 MP mitbringt. Mehr Infos findet ihr unter den technischen Daten des Galaxy S25 Ultra.

Für Videos bietet die Serie Aufnahmen in 10-Bit-HDR-Qualität, wodurch Farben noch tiefer und Kontraste klarer dargestellt werden sollen. Außerdem können störende Geräusche mit einem Audio-Radierer entfernt werden. Tools wie „Galaxy Log“ ermöglichen präzise Farbkorrekturen, und der Expert-RAW-Modus erlaubt es, die Tiefenschärfe der Aufnahmen flexibel anzupassen.

Titan für Ultra-Modell

Das Galaxy S25 Ultra ist das bisher leichteste und schlankste Modell der Ultra-Serie. Es besitzt wie sein Vorgänger einen Rahmen aus Titan. Zudem schützt Samsung das Display mit Corning Gorilla Armor 2. Galaxy S25 und S25 Plus setzen auf einen Rahmen aus Aluminum statt Titan.

Die Gehäuse bestehen laut Samsung übrigens aus recycelten Materialien, und in den Akkus wird wiederaufbereitetes Kobalt verwendet.

Sicherheit und Datenschutz

Die Galaxy S25-Serie kombiniert laut Samsung KI mit umfassendem Datenschutz. Dank der Personal Data Engine werden Daten lokal auf dem Gerät verarbeitet, wodurch sensible Informationen geschützt bleiben. Gleichzeitig analysiert die Funktion das Nutzungsverhalten, um Ergebnisse wie Suchanfragen oder Personalisierungen direkt auf die individuellen Bedürfnisse abzustimmen.

Neu ist auch die Post-Quanten-Kryptografie, die persönliche Daten vor Angriffen durch Quantencomputer schützen soll. Ergänzend dazu gibt es das Knox Matrix Dashboard, mit dem sich der Sicherheitsstatus aller verbundenen Samsung-Geräte zentral überwachen lassen soll.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Smartphones sind ab sofort vorbestellbar. Die Preise der Galaxy-S25-Reihe beginnen bei 899 Euro für das Galaxy S25, 1.149 Euro für das Galaxy S25 Plus und 1.449 Euro für das Galaxy S25 Ultra. Ab dem 7. Februar werden die Handys ausgeliefert.

