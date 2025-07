Welche Spiele kommen zum Xbox Game Pass im Juli 2025? Microsoft hat nun die Antwort geliefert: Insgesamt acht Titel erwarten euch – von entspanntem Radrennen bis knallhartem Suvival-Horror.

Bislang war „Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Remake“ der einzige Neuzugang für den Game Pass im Juli 2025, doch ab dem 17. Juli gibt's reichlich Nachschub. Den Anfang machen zwei Titel: Der Shooter „RoboCop: Rogue City“, der die Atmo der Filmvorlagen gut einfängt, sowie „My Friendly Neighborhood“. Das ist zwar ebenfalls ein Shooter, geht aber mit Survival-Horror-Mechaniken und Puppen-Protagonisten in eine komplett andere Richtung.

(© 2025 CURVED )

Diese Spiele kommen im Juli 2025 zum Xbox Game Pass

In „Back to the Dawn“ dürft Ihr ab dem 18. Juli einer Gruppe anthropomorpher Tiere dabei helfen, aus einem brutalen Knast zu entfliehen. Ums nackte Überleben dreht sich auch in „Abiotic Factor“ alles. Bis zu sechs Freunde erwehren sich darin ab dem 22. Juli einer multidimensionalen Bedrohung, sprich: fiesen Monstern, indem sie sich eine Untergrundbasis bauen. Entspannender geht's ab dem 23. Juli in Wheel World zu, wo ihr als Radrennfahrer durch pittoreske Landschaften in Comic-Optik rast.

Lese-Tipp: Diese Spiele kamen im Mai & Juni zum Game Pass

Der 24. Juli markiert den offiziellen Release von „Wuchang: Fallen Feathers“: Das opulente Soulslike-Action-Rollenspiel aus China landet am gleich Tag auch im Xbox Game Pass. Am 29. Juli folgt die Grounded 2 Game Preview, eine Vorab-Version des Survival-Hit-Nachfolgers zum Reinschnuppern. Das erste Spiel im Folgemonat wird schließlich Landwirtschaftssimulator 25 sein.

Alle neuen Spiele im Überblick:

RoboCop: Rogue City (PC, Xbox Series X/S und Cloud), verfügbar ab 17. Juli

My Friendly Neighborhood (PC, Konsole und Cloud), verfügbar ab 17. Juli

Back to the Dawn (PC, Konsole und Cloud), verfügbar ab 18. Juli

Abiotic Factor (PC, Xbox Series X/S und Cloud), verfügbar ab 22. Juli

Wheel World (PC, Xbox Series X/S und Cloud), verfügbar ab 23. Juli

Wuchang: Fallen Feathers (PC, Xbox Series X/S und Cloud), verfügbar ab 24. Juli

Grounded 2 Game Preview (PC, Xbox Series X/S und Cloud), verfügbar ab 29. Juli

Farming Simulator 25 (PC, Konsole und Cloud), verfügbar ab 01. August

Drei Titel verlassen den Game Pass hingegen zum 31. Juli: „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“, „Gigantic“ sowie „Turnip Boy Robs a Bank“.

Zahlt ihr noch über 30 Euro für einen Handytarif mit längst abbezahltem Handy? Dann ist womöglich Zeit zum Wechseln:

Jetzt Tarif ohne Laufzeit sichern Blau Allnet Flex-Tarife Hol dir deinen Flex-Tarif von Blau. Ohne Mindestvertragslaufzeit, aber mit Vorteilen wie dem flexiblen Zahlstart und 5G-Geschwindigkeit im gut ausgebauten o2 Netz. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen 50 GB Datenvolumen & 5G

monatlich kündbar Blau Allnet XL Flex (Empfehlung der Redaktion) nur 9,99 € Jetzt sichern 25 GB Datenvolumen & 5G

monatlich kündbar Blau Allnet M Flex nur 6,99 € Jetzt sichern 10 GB Datenvolumen

monatlich kündbar Blau Allnet S Flex nur 4,99 € Jetzt sichern

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht