Microsoft hält das Gaspedal beim Xbox Game Pass weiter durchgedrückt: In der zweiten Maihälfte landen gleich mehrere spannende Titel im Abo – darunter auch ein gefeiertes „Spiel des Jahres“. Neben brandneuen Releases dürfen sich Abonnenten auch auf Klassiker und neue In-Game-Boni freuen.

Mit „Metaphor: ReFantazio“ bringt Microsoft ab dem 29. Mai einen echten Kracher in den Game Pass. Das Fantasy-RPG von den Persona-Machern hat Traumwertungen eingefahren und dürfte nicht nur für JRPG-Fans ein Fest sein. Es erscheint für Xbox Series X und Series S, PC und via Cloud – für alle Game Pass Varianten. Actionreich wird’s aber schon vorher: Ab dem 27. Mai steht Ubisofts „The Division 2“ bereit. Ihr könnt euch damit auch direkt in das neue DLC „Battle for Brooklyn“ stürzen, das am selbigen Tag erscheint.

(© 2025 CURVED )

Diese Spiele sind jetzt neu im Xbox Game Pass

Schon ab dem 22. Mai erwarten euch gleich mehrere Highlights: Mit „Tales of Kenzera: Zau“ erlebt ihr ein emotionsgeladenes Metroidvania-Abenteuer. Ebenfalls frisch im Abo: „Senua’s Saga: Hellblade II“, „S.T.A.L.K.E.R. 2“ und das Fantasy-Deckbuilder-Game „Monster Train 2“. Fans von skurrilem Gameplay kommen mit „Spray Paint Simulator“ oder dem spaßigen Indie-Abenteuer „To a T“ auf ihre Kosten.

Und es kommt noch mehr: Am 3. Juni folgen zwei weitere Titel, darunter das charmante „Symphonia“. Zusätzlich wird die Cloud-Gaming-Bibliothek um 15 Spiele erweitert – darunter Klassiker wie „Grim Fandango Remastered“, „Brütal Legend“ und „Quantum Break“. Letzteres ist besonders für Film- und Serienfans spannend, da es sich um einen Mix aus Actiongame und Serie handelt. Quasi nach jeder Mission könnt ihr euch zurücklehnen, während die Handlung über längere Episoden vorangetrieben wird.

Hier alle neuen Spiele im Überblick:

Monster Train 2 (Cloud, Xbox und PC), verfügbar ab 21. Mai

Senua’s Saga: Hellblade II (Xbox), verfügbar ab 22. Mai

S.T.A.L.K.E.R. 2 (Xbox), verfügbar ab 22. Mai

Creatures of Ava (Xbox) verfügbar ab 22. Mai

Tales of Kenzera: Zau (Cloud, Xbox und PC), verfügbar ab 22. Mai

Tom Clancy’s The Division 2 (Cloud, Xbox und PC), verfügbar ab 27. Mai

To a T (Cloud, Xbox und PC), verfügbar ab 28. Mai

Metaphor: ReFantazio (Cloud, Xbox und PC), verfügbar ab 29. Mai

Spray Paint Simulator (Cloud, Xbox und PC), verfügbar ab 29. Mai

Crypt Custodian (Cloud, Xbox und PC), verfügbar ab 3. Juni

Symphonia (Cloud, Xbox und PC), verfügbar ab 3. Juni

Neue Perks – und ein paar Abschiede

Natürlich gibt es auch wieder exklusive In-Game-Vorteile für Game-Pass-Nutzer. In „Call of Duty: Warzone“ wartet ein neues Bonus-Paket mit Skins (darunter auch für Waffen) und XP-Boosts. Für „Smite 2“ gibt’s sommerliche Extras, und wer in „The Division 2“ auffallen möchte, bekommt ab dem 29. Mai ein schickes Rettungssanitäter-Outfit – aber nur mit Ultimate-Abo.

Weniger erfreulich: Zum 31. Mai verschwinden einige Spiele aus dem Abo – darunter „Cassette Beasts“, „Remnant 2“ und „Humanity“. Wer sie behalten will, kann sie mit Game-Pass-Rabatt noch schnell kaufen.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht