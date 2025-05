Riesiger 75-Zoll-TV zum kleinen Preis: Blau hat den Philips Hammer-Deal

Bei Blau bekommt ihr aktuell einen Top-Fernseher rund 470 Euro günstiger als im Laden, allerdings im Bundle mit einem Handytarif. Lohnt sich das? Ja! Wir verraten euch weshalb.

Der TV-Deal im Schnellüberblick Gerät: Philips TV 75PUS7608-12

Philips TV 75PUS7608-12 Tarif: Blau Allnet M

Blau Allnet M Datenvolumen: 15 GB

15 GB Netz: o2 (4G & 5G)

o2 (4G & 5G) Internetgeschwindigkeit: bis zu 50 Mbit/s

bis zu 50 Mbit/s Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, flexibler Zahlstart

Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, flexibler Zahlstart Monatliche Kosten: 29,99 Euro (36 Monate)

29,99 Euro (36 Monate) Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 39,99 Euro Versand

1 Euro Anzahlung, 39,99 Euro Versand Effektive Ersparnis: ca. 466 Euro (im Vergleich zum Einzelpreis) Jetzt zum Angebot: Philips TV (75 Zoll) mit Blau Allnet M

Wieso sich der Deal lohnt

Um herauszufinden, ob der Blau-Deal gut ist, seht ihr euch zunächst an, wie viel der Philips TV 75PUS7608-12 einzeln kostet. Aktuell gibt es das Gerät bei Amazon, Euronics und Co. für 1299 Euro. Zum Amazon-Angebot.

Anschließend rechnet ihr euch aus, wie viel der Tarif Blau Allnet M (hier einzeln buchen) über eine Nutzungszeit von 36 Monaten kostet, und zieht die Summe von den Gesamt-Bundle-Kosten über den gleichen Zeitraum ab. So erhaltet ihr den Effektivpreis des Fernsehers im Bundle, und der beträgt 832,90 Euro.

Heißt: Ihr spart effektiv 466,10 Euro, wenn ihr den Philips TV 75PUS7608-12 bei Blau in Kombination mit Tarif kauft.

Tatsächlich ist das Bundle aus Tarif und TV über 36 Monate gerechnet sogar günstiger als der TV einzeln (1121 Euro vs. 1299 Euro). Ihr bekommt den Tarif also gratis und sogar noch Geld zurück!

-> Jetzt zuschlagen: Philips TV (75 Zoll) mit Blau Allnet M

Wie gut ist der Philips TV 75PUS7608-12

Der Philips TV 75PUS7608-12 ist definitiv ein guter Fernseher. Das beweisen auch die Rezensionen. Auf Amazon hat er den Bewertungsdurchschnitt 3,9 von 5 Sternen. Die Kunden loben vor allem Bildqualität und Leistung. Das Gerät sei solide und ansprechend designt. Der Ton an sich sei gut, der Tiefenbass aber eher schwach. Die Bedienung sei einfach, selbsterklärend und verständlich.

Zu den technischen Vorzügen des TV-Geräts zählen seine Größe von 75 Zoll (189 cm) und die Unterstützung gängiger HDR-Formate und Dolby Atmos. Für Gamer interessant: VRR stellt sicher, dass die Eingangsverzögerung sehr gering ausfällt. Das ist vor allem bei schnellen Spielen wie Shootern ein Vorteil.

Blau Allnet M: Lohnt sich der Tarif zum Fernseher?

Auch diese Frage können wir mit "Ja" beantworten. Blau ist eine Marke der Telefónica. Ihr surft also im gut ausgebauten o2-Netz, und das mit 15 GB 5G-Datenvolumen (bis zu 50 MBits/s) monatlich. Das ist für die meisten Nutzer mehr als genug, um durch den Monat zu kommen.

Wenn ihr den Blau Allnet M einzeln kauft, bekommt ihr jedoch aktuell 25 GB monatliches Datenvolumen. Von dieser Aktion profitiert ihr im Bundle leider nicht. Ihr bekommt aber dennoch eine Allnet- und SMS-Flat sowie Daten-Roaming im EU-Ausland obendrauf.

Mit dem flexiblen Zahlstart ermöglicht es Blau euch außerdem, den Zeitpunkt der SIM-Aktivierung und den Zahlungsstart bis zu 90 Tage in die Zukunft zu verlegen. Ihr könnt euch also den Deal schnell sichern, habt dann aber trotzdem noch genug Zeit, euren alten Handyvertrag zu kündigen. So umgeht ihr Doppelkosten.

