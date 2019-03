Xbox Game Pass: Diese Spiele erwarten euch im März 2019

Für Besitzer des Xbox Game Pass gibt es im März 2019 einige Neuzugänge. Mit dabei sind Top-Titel, mit denen ihr unzählige Stunden verbringen könnt. Euch erwartet ein Mix aus Rennen, Action, Rollenspiel und Coop-Spaß auf der Xbox One.

Ab dem 6. März 2019 bietet euch der Xbox Game Pass "Just Cause 4". Im neuesten Ableger der Open-World-Reihe könnt ihr wieder eine hohe Bewegungsfreiheit genießen und als Agent Rico Rodriguez Jagd auf böse Menschen machen. Dafür stehen euch eine Reihe an Waffen sowie Gadgets zur Verfügung. In Kombination könnt ihr mit diesem Werkzeug für viel Zerstörung sorgen. Ihr könnt aber auch einfach nur die Aussicht auf der tropischen Insel genießen.

Lego-Welt und Apokalypse

Der zweite Neuzugang im Xbox Game Pass ist ein Action-Rollenspiel: Das postapokalyptische "Fallout 4" erwartet euch ab dem 14. März. Ihr erkundet eine zerstörte Welt nach dem Atomkrieg. Neben speziellen Fähigkeiten stehen euch verschiedene Waffen zur Verfügung, mit denen ihr euch gegen menschliche Gegner und mutierte Monster zur Wehr setzen könnt. Natürlich gibt es auch eine Haupthandlung: Jemand hat euch etwas genommen, was euch viel bedeutet – und das müsst ihr suchen. Mehr wollen wir nicht verraten.

Wenn weder Postapokalypse noch tropische Insel etwas für euch ist, könnt ihr auch den harten Asphalt wählen: Mit "F1 2018" erwartet euch ab dem 14. März ein Rennspiel, das euch zahlreiche Strecken und Herausforderungen bietet. Gerade wenn ihr Coop-Spiele mögt, solltet ihr euch zudem "Lego Batman 2" ansehen. Als dunkler Ritter rettet ihr Gotham City, dabei stehen euch andere bekannte Helden wie Robin oder Superman zur Seite. Ihr könnt mit mehreren Personen zugleich zocken. Das Spiel steht euch ab dem 6. März zur Verfügung.