In einem Punkt ist die Xbox Series X trotz ihrer beeindruckenden Leistung offenbar magerer ausgestattet als die Xbox One S: Microsofts neue High-End-Spielekonsole bietet nämlich keinen optischen Audio-Anschluss mehr. Spieler mit hohem Anspruch an den Gaming-Sound werden also möglicherweise ihr TV- und Boxen-Setup umrüsten müssen.

Habt ihr eine Xbox One und diese womöglich sogar direkt über den optischen Ausgang mit eurem Boxensystem verbunden? Dann müsst ihr euch für die Xbox Series X wohl etwas Neues überlegen. Wie Microsoft nun gegenüber IGN verraten hat, setzt der Hersteller bei seinem PlayStation-5-Konkurrenten vollständig auf Verbindungen via HDMI 2.1. Gerade diejenigen, die schon frühe Bilder der Xbox Series X genau unter die Lupe genommen haben, könnte das überraschen.

Schnittstelle war ursprünglich vorhanden

Beispielsweise während Microsofts Game-Stack-Live-Präsentation wies die vorgestellte Xbox Series X noch eine optische Audio-Schnittstelle auf. Nun soll dieser S/PDIF-Anschluss (steht übrigens für "Sony/Philips Digital Interface") nicht mehr vorhanden sein. Ein direkter Anschluss der Xbox Series X an ein Boxensystem ohne Receiver oder Fernseher dazwischen ist damit wohl aus dem Rennen.

Immerhin muss dies keine schlechtere Sound-Qualität für die Spieler mit einer Xbox Series X bedeuten. HDMI 2.1 bietet mehr als genug Bandbreite, um Videos in einer Auflösung von 8K oder auch Dolby-Atmos-Audio zu übertragen. Solltet ihr bisher auf den optischen Ausgang vertraut haben, müsst ihr lediglich die Verkabelung zwischen Konsole, TV, Boxen und gegebenenfalls Receiver überdenken.

S/PDIF für Xbox Series X nachrüsten

Selbst für die Spieler, die sich mit einem Verzicht auf die optische Schnittstelle gar nicht anfreunden können, dürften sich Lösungen finden lassen. Eine kurze Recherche im Internet zeigt nämlich zwei Dinge auf: