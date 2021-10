Mit dem Xiaomi 12 erwartet uns wohl ein größeres Design-Update. Das zumindest legt ein neues Smartphone-Patent von Xiaomi nahe. Die Chinesen scheinen auf deutliche Rundungen zu setzen.

Mit dem Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Ultra legt der Konzern nicht nur den Namenszusatz "Mi" endgültig ab, sondern verabschiedet sich wohl auch vom bekannten Design. Das dazu passende Patent zeigt noch stärker abgerundete Ecken, eine gebogene Vorder- und Rückseite sowie eine sehr prominent wirkende Hauptkamera. Echte Bilder bleiben allerdings noch aus, möglicherweise überrascht Xiaomi bei der Vorstellung dann doch noch. Diese findet übrigens vermutlich entweder Ende 2021 oder Anfang nächsten Jahres statt.

Stimmen die Leaks?

Eingetragen hat Xiaomi dieses Patent am 15. Oktober 2021, worauf es auch prompt von LetsGoDigital gefunden und graphisch aufbereitet wurde. Auf den ersten Blick fällt die sehr große Hauptkamera auf, die beim Xiaomi 12 Ultra einen 200-MP-Sensor beherbergen soll. So viele Pixel brauchen auch eine größere Fläche, was die ausladenden Proportionen erklären könnte. Darunter liegen hier eine weitere Kamera (vermutlich Ultraweitwinkel) und eine Aussparung für eine Periskop-Optik. Diese Telelinse liefert laut Gerüchten einen zehnfach optischen Zoom, wie er etwa auch im Galaxy S21 Ultra (hier im Test) zu finden ist.

Ein vorheriger Leak passt allerdings nicht ganz zum aufgetauchten Patent. Denn das Xiaomi 12 sollte eigentlich dünner werden, was sich zumindest aus diesen Bildern nicht ergibt. Die Kanten sind zwar stark abgerundet, aber das eigentliche Gehäuse scheint nicht besonders schlank zu sein. Hier werden vermutlich erst die ersten Hands-On-Leaks Aufschluss geben.

Design: Top oder Flop?

Um sich vorzustellen wie das Gerät, zumindest von vorne, aussehen könnte, hat der Leaker IceUniverse eine kleine Bildmontage angefertigt. Er zeigt das Xiaomi 12 Patent mit schickem Spiderman-Wallpaper. Den entsprechenden Tweet findet ihr auch weiter oben im Artikel. Besonders das Punch-Hole und die runden Ecken fallen hier ins Auge. Was haltet ihr von diesem Design? Stil-Ikone oder modischer Fauxpas? Lasst es uns mit der Abstimmung unter diesem Artikel wissen.