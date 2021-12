Xiaomi 12 Pro: Das beste Smartphone-Display des Jahres?

Bereits in wenigen Tagen, genauer gesagt am 28.12., möchte Xiaomi uns seine neue Flaggschiffreihe vorstellen. Doch bereits vor dem Event gibt der chinesische Hersteller interessante Infos auf Social Media preis. Im Zentrum steht das Display des Xiaomi 12 Pro, das wohl besonders gut sein soll.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, doch das ist für Xiaomi kein Grund, das Tempo zu drosseln. Auf der eigenen Weibo-Seite hat der Hersteller eine ganze Reihe Infoposts zur Xiaomi-12-Reihe veröffentlicht, die am 28.12. in China vorgestellt wird. Neben der abermaligen Bestätigung des Snapdragon 8 Gen 1 drehen sich die Teaser in erster Linie um die Display-Qualität. Xiaomi hat hier offensichtlich einige Verbesserungen vorgenommen, welche die Konkurrenz ausstechen sollen.

Xiaomi 12: Wie ein iPhone 13 mini

Xiaomi scheut sich nicht davor, sein kommendes Flaggschiff mit dem iPhone 13 mini (mit Vertrag) zu vergleichen. Die Gegenüberstellung ist allerdings nur auf die Handlichkeit bezogen, denn die sei aufgrund des kleinen Formats ungefähr gleich. Den Teasern zufolge misst das Xiaomi 12 ganze 69,9 mm in der Breite und ist damit nur etwas breiter als das iPhone 13 mini, das auf 64,2 mm kommt. Allerdings - und das ist der Knackpunkt - bietet das Xiaomi 12 trotz des kleinen Formats ein 6,28 Zoll großes Display, während ihr euch beim iPhone aufgrund der breiteren Ränder mit nur 5,4 Zoll zufriedengeben müsst. Da vor kurzem bereits ein Design-Leak die Runde gemacht hat, könnt ihr euch das mutmaßliche Xiaomi-12-Display sogar schon einmal ansehen.

2K-Display für das Xiaomi 12 Pro

Bei dem AMOLED-Panel des Xiaomi 12 Pro soll es sich um das beste Display handeln, das Xiaomi bis dato in einem Smartphone verbaut hat. Ein Teaser verrät uns, dass das Testportal "DisplayMate" den Bildschirm mit A+ bewertet hat. Außerdem soll das Xiaomi 12 Pro ganze 15 Rekorde mit seiner Farbtreue und den 16.000 Helligkeitsstufen aufgestellt haben.

Doch das Display des Xiaomi 12 Pro soll nicht nur besonders gut aussehen, sondern auch energieeffizienter sein. Xiaomi verrät, dass hier LTPO-Technik der zweiten Generation verbaut sei, mit der die Smartphone-KI die Bildwiederholrate intelligent steuern kann. Wenn ihr zockt, steigt sie beispielsweise auf 120 Hz. Guckt ihr euch ein Foto an, regelt das Smartphone sie zum Beispiel auf 10 Hz runter. Dadurch könnte sich die Akkulaufzeit stark verbessern.