Das Xiaomi 12 ist noch nicht offiziell. Das Herzstück des künftigen China-Flaggschiffs ist hingegen schon bekannt und will es mit der scheinbar übermächtigen Konkurrenz aufnehmen. Euch erwartet eine Weltpremiere.

Qualcomm hat seinen neuen High-End-Prozessor vorgestellt: den Snapdragon 8 Gen 1. Kurz darauf meldete sich auch Xiaomi mit einem Teaser zum Xiaomi 12 und der Ankündigung, dass der Chipsatz in jenem Top-Handy sein Debüt feiern werde:

Take a sneak peek of the most potent @Snapdragon 8 Gen 1 chipset that will power our upcoming #Xiaomi12Series! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/YrNqM8beMN — Xiaomi (@Xiaomi) December 1, 2021

Die Premiere in einem Smartphone feiert der Snapdragon irgendwann im Dezember, also bereits in den nächsten Wochen. Nur über den genauen Zeitpunkt ist sich die Gerüchteküche noch nicht eins. Manche Quellen berichten von der zweiten Dezember-Woche, andere vom 16. Dezember und auch der 29. Dezember steht im Raum. Bislang können wir uns also nur überraschen lassen, wann wir das Xiaomi 12 zu sehen bekommen.

Mehr Leistung, bessere Grafik, größere Ausdauer

Was wir stattdessen mit Gewissheit sagen können, dass das Xiaomi 12 mit dem Snapdragon 8 Gen 1 das iPhone 13 (zum Test) Konkurrenz machen will. Im Smartphone von Apple steckt der wohl leistungsstärkste Chip auf dem Markt: der A15 Bionic. Mit seinen neuen Modellen ruft Qualcomm nun aber zur Aufholjagd und plant mit Xiaomi den ersten Anlauf.

Der Hersteller verspricht 20 Prozent mehr Leistung und einen um 30 Prozent niedrigeren Energieverbrauch. Was Gamer gerne lesen werden: Die Grafik-Performance soll um 30 Prozent höher und 60 Prozent effizienter sein. Der Fortschritt dürfte unter anderem am 4-nm-Verfahren liegen, in dem der 8 Gen 1 gefertigt wird. Maschinenlernen und KI-Algorithmen sollen ebenfalls vier Mal schneller sein als bisher. Das Xiaomi 12 dürfte in der Praxis also noch schneller sein als sein Vorgänger und zudem auf eine längere Akku-Laufzeit kommen.

Features für Fotografen

Auch Foto-Fans dürfen sich auf das Xiaomi 12 freuen, denn der verbaute Chipsatz kann Bilder von drei Kameras gleichzeitig verarbeiten. Zudem sind die Linsen im Hintergrund aktiv und daher direkt und jederzeit einsatzbereit. Praktisch: Das Feature soll laut Qualcomm nicht zulasten der Akkulaufzeit gehen. Weitere Funktionen:

18-bit RAW-Fotos

8K-HDR-Aufnahmen (30 fps)

4K120-Videoaufnahmen

Bokeh-Engine für 4K-Videoaufnahmen

fünf Mal besserer Nachtmodus

Bei der Vorstellung erinnerte der neue Bokeh-Modus für Videos zumindest etwas an den Cinematic Mode des iPhone 13. Übrigens: Die in der Nacht aufgenommenen Bilder sollen deshalb so viel besser sein, da das System quasi parallel bis rund 30 Fotos aufnimmt. Was euch im Xiaomi 12 wohl noch erwartet, erfahrt ihr in unserer Gerüchteübersicht.