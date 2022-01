Zwei hochrangige Xiaomi-Offizielle haben sich zur "Supercup"-Version des Xiaomi 12 geäußert. Dabei kann es sich nur um das noch unveröffentlichte Xiaomi 12 Ultra handeln, das den neuen Informationen zufolge mit einer starken – vielleicht sogar der bis dato besten – Smartphone-Kamera ausgestattet sei.

Stolz halten der Xiaomi-Mitgründer Lei Jun und der Xiaomi-Manager Wang Teng Thomas zwei große, rote Becher in die Kamera. Die Andeutung mag hierzulande vielen nicht geläufig sein, daher eine kurze Erklärung: Das größte und leistungsstärkste Smartphone einer Modellreihe wird in China häufig als Supercup bezeichnet. In diesem Fall geht es also um das noch unveröffentlichte Xiaomi 12 Ultra, und eben jenes kündigen die Offiziellen in ihrem Weibo-Post an. Ein konkretes Datum wird nicht genannt, doch es soll wohl "bald" vorgestellt werden. Na dann prost! Doch das waren noch nicht alle Informationen.

Unsere Empfehlung Anzeige

2 GBEXTRA

Daten

Xiaomi Redmi Note 10 5G

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Xiaomi Redmi Buds 3 Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 12,99 einmalig: 13,00 € zum Shop

Xiaomi 12 Ultra soll DXOMark dominieren

Auf das Foto folgt ein Live-Broadcast auf dem Weibo-Profil von Wang Teng Thomas. Hier verrät uns der Offizielle, dass uns eine ganze Reihe Überraschungen erwarten, die bald veröffentlicht werden. Eine davon soll die Kamera des Xiaomi 12 Ultra betreffen, die bereits in einigen vorausgegangen Leaks wegen ihres mutmaßlich Designs thematisiert wurde. Die Köpfe von Xiaomi gehen davon aus, dass ihr neues Top-Modell das renommierte DXOMark-Ranking dominieren wird.

Unrealistisch ist diese Einschätzung nicht. Immerhin befindet sich das Xiaomi 11 Ultra (im Test) aktuell auf dem zweiten Platz der Rangliste. Nur das Huawei P50 Pro konnte in dem ausführlichen Test eine bessere Gesamtpunktzahl erzielen, da es unter anderem von der Leica-Erfahrung profitiert. Da das Xiaomi 12 Ultra allerdings ebenfalls auf eine Zusammenarbeit mit dem bekannten Kamerahersteller setzen soll, könnte es sich 2022 die Krone aufsetzen.

Xiaomi 12 Ultra als Zoom-König?

Vorausgegangene Gerüchte weisen darauf hin, dass das Xiaomi 12 Ultra auf eine neue Periskop-Kamera setzt, die das Setup um einen leistungsstarken, optischen Zoom ergänzt. Aber auch die Makrofotografie könnte von solch einer Linse profitieren. Die klugen Köpfe bei Xiaomi haben bereits mehrfach bewiesen, dass sie in der Lage sind Hybrid-Linsen, sogenannte Tele-Makro-Objektive, zu bauen. Die können sowohl weit entfernte Motive als auch sehr nahe und kleine gleichermaßen detailreich einfangen.