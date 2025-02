In wenigen Tagen ist es soweit: Xiaomi stellt am 27. Februar in China offiziell das Xiaomi 15 Ultra vor. Um die Vorfreude zu steigern, hat das Unternehmen das Smartphone bereits in den sozialen Medien gezeigt. Dabei wurden nicht nur die drei Farbvarianten, sondern auch neue Details zur Kamera bekannt gegeben. Ein globales Launch-Event folgt am 2. März im Rahmen des MWC 2024 in Barcelona, wie nun bekannt ist.

Das Xiaomi 15 Ultra bringt einige spannende Upgrades mit sich, wie aus offiziellen Postings des Herstellers auf der Social-Media-Plattform Weibo hervorgeht. Besonders die Hauptkamera und die 200-Megapixel-Periskop-Telefotokamera stehen im Fokus. Zudem gibt es wohl einen Grund, wieso Xiaomi das 15 Ultra als "Night God" bezeichnet.

200 MP Super-Telefoto: Endlich ein Handy mit Super-Zoom?

Die 200-Megapixel-Telefotokamera des Xiaomi 15 Ultra setzt auf den Samsung ISOCELL HP9-Sensor mit einer Größe von 1/1.4 Zoll. Dank verlustfreiem 200-mm- und 400-mm-Zoom ermöglicht sie laut Hersteller gelungene Aufnahmen über große Distanzen – selbst bei wenig Licht.

Glare und Reflexionen sind bei Telefotokameras oft ein Problem. Xiaomi begegnet diesem mit einer 24-Schicht-Antireflex-Beschichtung, die die Reflexion auf nur 1,5 % senken soll. Das Glas liegt über der gesamten Kamera-Insel und verbessert damit die Lichtdurchlässigkeit, wodurch Nachtaufnahmen noch detaillierter ausfallen. Gleichzeitig erhöht die neue Beschichtung die Kratzfestigkeit offenbar um 82 %.

(© 2025 Xiaomi/Weibo ) Dieses Foto wurde laut Xiaomi mit 100 mm Brennweite bei Nacht geschossen. (© 2025 Xiaomi/Weibo ) Ein weiteres Nachtfoto. (© 2025 Xiaomi/Weibo ) Auch hier soll das 15 Ultra viel aus der Dunkelheit herausgeholt haben (© 2025 Xiaomi/Weibo ) Xiaomi hat auch Porträtaufnahmen gezeigt, die bei wenig Licht entstanden sind

1-Zoll-Hauptsensor bleibt das Herzstück der Kamera

Wie schon bei den Vorgängern setzt Xiaomi auch beim 15 Ultra auf einen 1-Zoll-Hauptsensor. Das dürfte eine gute Ausgangslage für detaillierte Fotos sein. Zusammen mit dem Leica Ultra-Pure Optical System soll das Xiaomi 15 Ultra in Sachen Bildqualität neue Maßstäbe setzen. Erste Beispielbilder sollen das untermauern. Insbesondere in Low-Light-Situationen soll das Smartphone glänzen – daher der Name "Night God". Einige der Fotos seht ihr oben in der Galerie. Ein weiteres haben wir hier für euch.

Dieses Foto-Sample soll die Bildqualität bei wenig Licht verdeutlichen (© 2025 Xiaomi/Weibo )

Xiaomi 15 Ultra: Erst China, dann die Welt

Während das Xiaomi 15 Ultra zunächst in China präsentiert wird, folgt die globale Enthüllung am 2. März auf dem MWC 2024 in Barcelona. Dort werden dann alle Details für den internationalen Markt bekannt gegeben – einschließlich Preis und Verfügbarkeit.

Das Handy wird offenbar in den Farben Schwarz, Weiß sowie in einer schwarz-weißen Ledervariante veröffentlicht. Letztere könnt ihr euch hier ansehen:

(© 2025 Xiaomi/Weibo ) Das 15 Ultra kommt offenbar mit einer Rückseite, die teilweise aus (veganem?) Leder besteht (© 2025 Xiaomi/Weibo ) Hier seht ihr das Smartphone noch einmal in ganzer Pracht. Die Kamera ist auffällig groß.

