Xiaomi Redmi und die erste Kamera mit 64 MP: Liebe zum Detail

Xiaomi Mi A3 zerlegt: Darum verheim­licht der Herstel­ler uns etwas Lars Wertgen 21.07.19

Peinlich ! 14

So sieht also das Xiaomi Mi A3 komplett ausgepackt aus. Komplett nackt will uns der Hersteller das Handy aber nicht zeigen – wohl aus gutem Grund.