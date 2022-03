Xiaomi-Event angekündigt: "Ultimatives" Handy im Anflug

Wie der Hersteller über seinen offiziellen Twitter-Aufritt verlauten lässt, findet am 29. März ein globales Xiaomi-Event statt. Einen Hinweis auf das, was uns dann erwartet, gibt es auch bereits.

Dem Tweet zufolge dürfen wir uns auf "das ultimative Smartphone" freuen. Im darin enthaltenen Teaser fordert Xiaomi außerdem dazu auf, uns bereitzumachen – für das "stärkste Redmi Note":

Klingt vielversprechend – und auf seiner Webseite verrät der Hersteller auch schon genau, welches starke Smartphone er am kommenden Dienstag um 14 Uhr deutscher Zeit aus dem Hut zaubern wird. Es handelt sich um das Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G – sicherlich in der Version, die in China bereits Premiere gefeiert hat. Das gleichnamige indische Gerät kann es nämlich nicht sein, da es der globalen Variante des Redmi Note 11 Pro entspricht. Selbst davon überzeugen könnt ihr euch am 29. März im Livestream, den Xiaomi unter anderem auf YouTube und der eigenen Webseite überträgt.

Was kann das Xiaomi Redmi Note 11 Pro+?

Da das Redmi Note 11 Pro+ in China schon gestartet ist, kennen wir die Specs bereits. Herzstück ist der MediaTek-Chipsatz Dimensity 920, der in der Mittelklasse zuhause ist und von 6 bis 8 GB RAM unterstützt wird. Dementsprechend ist das Gerät eigentlich nur außerhalb Chinas das "stärkste Redmi". Denn im Reich der Mitte ist das Redmi Note 10 Pro 5G mit einem schnelleren Antrieb ausgestattet.

Zu den weiteren Spezifikationen zählt ein 6,67 Zoll großes AMOLED Display, das in Full HD+ auflöst. Dank 120 Hz Bildwiederholrate kann es Animationen besonders flüssig darstellen. Auf dem Papier ziemlich beeindruckend klingt außerdem die Triple-Kamera: Sie beinhaltet eine 108-MP-Hauptlinse, ein 8-MP-Ultraweitwinkel und einen 2-MP-Makrosensor für Aufnahmen aus nächster Nähe. Für Selfies steht eine 16-MP-Frontkamera zur Verfügung.

Ein weiteres Highlight ist das superschnelle Aufladen: Dank 120-Watt-Fast-Charging verbringt das Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ immer nur wenig Zeit an der Steckdose. Für die nötige Ausdauer sorgt ein 4500 mAh starker Akku. Insgesamt also ein richtig gutes Ausstattungspaket, wie so oft bei Xiaomi-Handys (mit Vertrag hier). Wie attraktiv dieses Modell ist, wird nicht zuletzt vom Preis abhängen. Diesen zu erfahren, dürfte also der Hauptgrund sein, am 29. März "einzuschalten". Natürlich lest ihr alles, was ihr wissen müsst, nach dem Xiaomi-Event aber auch hier bei uns.