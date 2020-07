Xiaomi Mi 10 Pro Plus: Wo das Über-Flaggschiff allen davonziehen wird

Seit Xiaomi mit dem Mi 10 Pro sein aktuelles Flaggschiff auf den Markt gebracht hat, ist schon eine Weile vergangen: Mit dem Xiaomi Mi 10 Pro Plus soll sich aber noch 2020 ein neues Gerät an die Spitze der internen Nahrungskette setzen. In einer Disziplin wird es wohl sogar branchenweit konkurrenzlos sein.

Wie der zuverlässige chinesische Leak-Experte "Digital Chat Station" auf Weibo spekuliert, dürfte das Xiaomi Mi 10 Pro Plus neue Maßstäbe setzen, was Ladetechnologien anbelangt. Sowohl kabelgebunden als auch kabellos werde es sich aller Voraussicht nach schneller aufladen lassen als jedes andere Smartphone 2020.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus: Auch ohne Kabel konkurrenzlos

Dasselbe gelte darüber hinaus für das sogenannte Reverse Wireless Charging: Das Xiaomi Mi 10 Pro Plus soll andere Geräte schneller kabellos aufladen als die gesamte Konkurrenz. Auf diesem Weg mit Strom versorgen lassen sich üblicherweise andere Smartphones, teilweise aber auch In-Ear-Kopfhörer oder Wearables wie Smartwatches. Je umfassender ihr mit unterstützten Gadgets ausgestattet seid, desto mehr würdet ihr von dem fortschrittlichen Reverse Wireless Charging profitieren.

Wie schnell aber lässt sich das Xiaomi Mi 10 Pro Plus selbst aufladen? Jüngsten Gerüchten zufolge könnte uns Fast Charging mit 120 Watt erwarten. Ein 4000 mAh starker Akku wäre damit in nur etwa 15 Minuten aufgeladen. Da Xiaomis Über-Flaggschiff eine 4500-mAh-Batterie mitbringen soll, würde der Ladevorgang mit 120 Watt vermutlich ein wenig länger dauern. Aber das ist der Bereich, in dem wir uns wohl bewegen.

Xiaomi lädt schon jetzt schneller als die meisten

Von solchen Zeiten können viele andere Hersteller nur träumen. Apple ohnehin, aber auch Samsung ist aktuell weit davon entfernt. Xiaomi dagegen ist diesbezüglich schon jetzt sehr gut aufgestellt. Das Xiaomi Mi 10 Pro etwa lässt sich kabelgebunden mit 50 Watt aufladen – und damit beispielsweise das Galaxy S20 (25 Watt) richtig alt aussehen.

Auch das Standardmodell (Mi 10) stellt mit 30 Watt mehr Leistung zum Aufladen bereit als das S20 – und das selbst ohne Kabel. Mit dem Xiaomi Mi 10 Pro Plus wird der Hersteller die größten Konkurrenten bis auf Weiteres wohl komplett abhängen.