Wie gut ist die Kamera des Xiaomi Mi 10 Pro bei Nacht? Ein professioneller Fotograf hat das Flaggschiff des chinesischen Unternehmens genutzt, um die Skyline einer Millionenmetropole abzulichten. Bei Nacht. Bei Gewitter. Mit Wasser im Vordergrund. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Der Fotograf Lin Longwu hat mit dem Xiaomi Mi 10 Pro Bilder der chinesischen Stadt Shenzhen aufgenommen. Wie perfekt er die Blitze des Gewitters vor der Skyline eingefangen hat, könnt ihr dem Tweet weiter unten im Artikel entnehmen. Dem Leaker Xiaomishka zufolge demonstrieren die Fotos eindrucksvoll, zu was die Kamera des Xiaomi-Smartphones in den Händen eines Profis in der Lage ist.

Auf dem Berg und im Weltraum

Es ist nicht das erste Mal, dass Fotos des Xiaomi Mi 10 Pro für Aufsehen sorgen. So hat sich zum Beispiel erst kürzlich ein Team aus Landvermessern an den Aufstieg des Mount Everest gemacht – direkt im Anschluss an die Wiedereröffnung nach dem Corona-Shutdown. Im Zuge dieser Expedition, die gleichzeitig ein Rekordversuch ist, entstanden zahlreiche beeindruckende Naturfotos, die ebenfalls aus der Kamera des Mi 10 Pro stammen sollen.

Sogar im Weltraum ist das Xiaomi Mi 10 Pro bereits gewesen. Bereits im Jahr 2019 hat Xiaomi einen Satelliten ins Weltall geschickt, der unter anderem mit der Kamera des Top-Smartphones ausgestattet ist. Auch hier sind tolle Fotos entstanden, die unseren Planeten zeigen. Xiaomi hat aus den Bildern ein Video angefertigt, das die herausragenden Kamera-Eigenschaften des Smartphones zeigen soll.

Experten loben Nachtfotos

Bei seinem Release im Februar 2020 erreichte die Kamera des Xiaomi Mi 10 Pro in der Wertung der Experten von DxOMark mit 124 Punkten eine neue Bestmarke. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Vor allem die neuen Top-Smartphones von Huawei haben das Mi 10 Pro in dieser Liste mittlerweile auf den vierten Rang verwiesen.

Trotzdem habt ihr eine außergewöhnliche Kamera in der Tasche, wenn ihr euch für das Xiaomi Mi 10 Pro entscheidet. Die Tester lobten vor allem den exzellenten Dynamikumfang und die kontrastreichen Fotos mit kräftigen Farben. Außerdem stellte DXoMark die guten Qualitäten der Kamera für Nachtfotos heraus – eine Eigenschaft, die das Smartphone nun in den Händen von Lin Longwu erneut unter Beweis gestellt hat.