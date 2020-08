So soll das Xiaomi Mi 10T Pro ausgestattet sein: Angeblich arbeitet Xiaomi derzeit an einem Nachfolger des Xiaomi Mi 9T Pro. Wie schon dieses Smartphone, das in anderen Teilen der Welt als Redmi K20 Pro vermarktet wurde, soll auch das neue Gerät eine High-End-Ausstattung mitbringen.

Angeblich soll das Unternehmen aus China drei neue Geräte für die Reihe planen: Das Xiaomi Mi 10T, das Xiaomi Mi 10T Pro und das Xiaomi Mi 10T Lite, wie der Twitter-Nutzer Abhishek Yadav berichtet. Die Smartphones sollen hervorragende Specs aufweisen – und schon in naher Zukunft erscheinen. Das Mi 10T Pro wird demnach wie der Vorgänger das Flaggschiff der Serie.

Riesen-Akku und Top-Display

Yadav zufolge soll das Xiaomi Mi 10T Pro einen Akku besitzen, der die Kapazität von 5000 mAh bietet. Damit würde das Smartphone in diesem Bereich in einer Liga mit dem Asus Zenfone 7 Pro spielen, das ebenfalls einen 5000-mAh-Akku an Bord hat. Asus hat das Smartphone mit der außergewöhnlichen Triple-Klapp-Kamera gerade vorgestellt.

Das Xiaomi Mi 10T Pro soll außerdem eine starke Hauptkamera mitbringen. Das Haupt-Objektiv löst angeblich mit 108 MP auf. Auch in einem anderen Bereich soll sich das Mi 10T Pro mit anderen aktuellen Top-Smartphones messen können: Das Display bietet mutmaßlich die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Damit wäre das Smartphone vergleichbar mit Gaming-Handys wie dem ROG Phone 3, das ebenfalls von Asus stammt. Nicht ganz sicher ist sich Yadav, ob das Pro-Modell einen Fingerabdrucksensor an der Seite besitzt.

Xiaomi Mi 10T Pro auch in Deutschland?

Das Xiaomi Mi 10T Pro soll dem Leaker zufolge schon bald erscheinen – und zwar als globale Version. Sollte es das Smartphone geben, ist das durchaus wahrscheinlich. Der Vorgänger Xiaomi Mi 9T Pro ist im Sommer 2019 auf den Markt gekommen und auch in Deutschland erhältlich. Bleibt die Frage, zu welchem Preis Xiaomi das Gerät hierzulande veröffentlichen könnte. Das Mi 9T Pro kostete zum Release je nach Speichergröße zwischen 430 und 480 Euro.