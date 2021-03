Official demo stand of #Xiaomi #Mi11 Lite 4G leaked.



This shows us that;

• Snapdragon 732G

• 90Hz 10 bit OLED display

• Corner punch hole style front camera

• Triple 64 MP photo camera

All specifications