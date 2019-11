Xiaomi Mi 9: Update auf Android 10 und MIUI 11 erreicht Deutschland

Das Xiaomi Mi 9 erhält derzeit das Update auf Android und MIUI 11. Auch in Deutschland können Nutzer die Aktualisierung offenbar bereits herunterladen. Den Rollout von MIUI 11 hatte Xiaomi bereits im Oktober angekündigt.

Das Update bringt die internationale Version von MIUI 11.0.5 auf euer Xiaomi Mi 9, wie aus einem Bericht von Caschys Blog hervorgeht. Ein Screenshot bestätigt zudem, dass die Benutzeroberfläche zusammen mit Android 10 ausrollt. Das ist nicht selbstverständlich: Das Pocophone F1 etwa hat MIUI 11 vor Kurzem im Paket mit Android Pie erhalten. Und auch beim Mi Mix 2s setzt der Hersteller diversen Nutzern zufolge auf diese Kombination. Xiaomis Benutzeroberfläche ist also nicht an eine bestimmte Version von Googles mobilem Betriebssystem geknüpft.

Xiaomi Mi 9 bekommt auch Sicherheitspatch

Neben Android 10 und MIUI 11 erhält das Xiaomi Mi 9 mit dem Update auch den Sicherheitspatch für Oktober 2019. Dieser schließt wie üblich Sicherheitslücken in Googles Betriebssystem sowie in Xiaomis Software. Ein weiterer Grund also, die Aktualisierung zeitnah zu installieren.

Beachtet aber, dass das Update auf Android 10 nicht alle Besitzer des Xiaomi Mi 9 gleichzeitig erreicht. Möglicherweise müsst ihr euch also noch ein wenig gedulden. Wenn es so weit ist, sollte euch euer Smartphone von selbst auf die Aktualisierung hinweisen. Der Download sollte auf jeden Fall über ein WLAN erfolgen, da er sehr groß ist.

Google-Gestensteuerung und MIUI-11-Features

Mit Android 10 dürfte Googles neue Gestensteuerung in das Xiaomi Mi 9 Einzug halten. Gemäß der neuen Richtlinien sollte diese auch als Standard voreingestellt sein. Außerdem erhaltet ihr umfangreichere Möglichkeiten, eure Smartphone-Nutzung freiwillig zu begrenzen. Auf das sogenannte "Digital Wellbeing" legt Google aktuell großen Wert.

Aber auch MIUI 11 wartete mit etlichen neuen Features auf, die Xiaomi im September vorgestellt hat. Nutzern in China stehen diese bereits seit einiger Zeit zur Verfügung. Besonders beliebt sind laut Hersteller die neuen Display-Animationen, die die Benutzeroberfläche mitbringt. Ebenfalls gut ankommen die dynamischen Schriftarten und das verbesserte Übertragen von Bildschirminhalten auf ein anderes Display ("Screencasting").