Wird Xiaomi sein neues Mi Band 5 oder einen anderen Fitnesstracker vorstellen? Die Ankündigung eines Livestream-Events für den 3. April könnte darauf hinweisen.

Auf der asiatischen Mikroblogging-Website Weibo feiert Xiaomi laut GizmoChina den Verkauf von mehr als 100 Millionen Wearables innerhalb der letzten sechs Jahre. Die Zahlen hierzu stammen aus einem Bericht des Forschungs- und Analyseunternehmens ICD.

Einen großen Anteil der verkauften Produkte dürften Fitness-Tracker der Xiaomi Mi Band-Serie ausmachen. Diese machten sich durch ihr gutes Preis-Leistungsverhältnis einen Namen. Das Mi Band 4 bekommt ihr bei Online-Händlern derzeit bereits ab etwa 25 Euro, das Mi Band 2 oder 3 sind dementsprechend noch günstiger.

Kündigt Xiaomi jetzt schon das Mi Band 5 an?

In Xiaomis Weibo-Posting ist auch von einem Livestream-Event am 3. März die Rede. Was uns der chinesische Hersteller morgen vorstellen möchte, verrät er in seiner Ankündigung aber noch nicht.

Denkbar wäre eine Präsentation des Xiaomi Mi Band 5

Das Mi Band 5 ist schon seit August in der Planung, allerdings lieferte Xiaomi bisher keine nennenswerten Anhaltspunkte dafür, dass es früher im Jahr angekündigt würde als sein Vorgänger, das Mi Band 4, das der chinesische Hersteller im Juni 2019 vorstellte.

Mi Band 5 soll größeres Display erhalten

Gerüchten zufolge wird sich das Display des Mi Band 5 gegenüber dem 0,95 Zoll Screen des Mi Band 4 auf 1,2 Zoll vergrößern und in Helligkeit und Kontrast verbessern.

Wie seine Vorgänger wird das Mi Band 5 vermutlich mit Android und iOS kompatibel sein und Funktionen wie einen Herzfrequenzmesser, Schrittzähler, Schlaftracker oder die Aufzeichnung von Indoor- und Outdoor-Aktivitäten an Bord haben.

Es wird gemunkelt, dass das kontaktlose Bezahlen via NFC-Verbindung beim Mi Band 5 auch über Google Pay möglich sein könnte. Bisher sind das jedoch reine Spekulationen, ebenso wie die Vermutung, dass es sich beim morgen vorgestellten Gerät überhaupt um das Mi Band 5 handeln könnte.

Wir warten ab, was das morgige Livestream-Event für uns bereithält und halten euch auf dem Laufenden!

