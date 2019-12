Xiaomi Mi Mix 4: Das erste Smartphone-Release des Jahres 2020?

Der Release des Xiaomi Mi Mix 4 im nächsten Jahr gilt als sicher. Unklar ist allerdings das "Wann?". Jetzt gibt es einen ersten Hinweis auf ein mögliches Datum. Es könnte das erste Smartphone-Release 2020 sein.

Schon im September hatten wir berichtet, dass Xiaomi den Nachfolger des Mi Mix 3 im Oktober auf den Markt bringen könnte. Und obwohl uns die Chinesen weiter auf die Veröffentlichung warten ließen, kursierten immer noch Gerüchte, dass das Folgemodell immerhin noch in diesem Jahr erscheinen würde – doch auch daraus wurde nichts.

Ein unbestätigter Bericht, aus dem GizChina zitiert, soll nun verraten, dass das Mi Mix 4 nicht mehr lange auf sich warten lässt. Es handele sich dabei um nichts weiter als ein Bild. Darauf zu sehen ist der Slogan "Special Product Launch Event Only for Innovations" und darunter die Zeile "CES 2020, 10 January".

Bestätigt sich die Meldung, wird also am 10. Januar auf der CES (Consumer Electronics Show) also ein besonderes Produkt gelauncht. Und es wird nicht grundlos spekuliert, dass sich hinter dem Schatten das neue Xiaomi Mi Mix 4 versteckt.

Steht der Xiaomi Mi Mix 4 Release kurz bevor?

Woher kommt aber die Vermutung, dass es sich bei dem Gerät um das neue Xiaomi Mi Mix 4 handelt? Zum einen ist auf dem Poster der Umriss eines Smartphones erkennbar – zum anderen ist in der schwarzen Banderole am oberen Bildrand bei starker Vergrößerung die Buchstabenfolge "MIX" zu erkennen.

Um die Gerüchteküche erneut anzuheizen, reicht das Poster allemal aus. Schließlich erwarten wir das Xiaomi Mi Mix 4 schon eine ganze Weile. Ob Xiaomi am 10. Januar mit dem Mi Mix 4 aber wirklich das erste Smartphone des Jahres herausbringt, werden wir dann wohl erst im neuen Jahr erfahren.