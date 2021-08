Zuletzt hatte vieles darauf hingedeutet, dass der Launch des Xiaomi Mi Mix 4 im August stattfinden würde. Und siehe da: So kommt es auch. Pikanterweise findet die Vorstellung genau einen Tag vor Samsungs Unpacked Event statt.

Verraten hat das Xiaomi höchstpersönlich: Ein offizieller Teaser auf Weibo bestätigt erstmals die Bezeichnung Mi Mix 4. Ein Smartphone mit diesem Namen geistert schon seit Jahren durch die Gerüchteküche und nun sind wir wenige Tage von dessen Vorstellung entfernt.

Denn wie im Teaser zu lesen ist, wird der Launch des Xiaomi Mi Mix 4 am 10. August in China stattfinden. Wer sich aus Deutschland live zuschalten möchte, muss allerdings lange wach bleiben. Der Stream beginnt um 19:30 CST, was hierzulande 2:30 Uhr entspricht – in der Nacht auf den 11. August.

Dieser Termin kann kein Zufall sein

Dass Xiaomi das Mi Mix 4 genau einen Tag vor Samsungs Galaxy Unpacked Event am 11. August vorstellt, ist sicherlich kein Versehen. Denn der Konkurrent aus Südkorea hat seine Veranstaltung bereits seit langem angekündigt – und selbst davor, war der Termin ein offenes Geheimnis. Offenbar will Xiaomi Samsung also die Show stehlen – und das könnte durchaus gelingen.

Denn obwohl die Südkoreaner noch nicht verraten haben, welche Geräte wir auf dem Unpacked Event zu sehen bekommen, ist nahezu alles bereits durchgesickert: Es wird wohl um die faltbaren Smartphones Galaxy Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 gehen. Beide Handys sollen Verbesserungen gegenüber ihren Vorgängern mitbringen, ihnen davon abgesehen aber stark ähneln. Das Xiaomi Mi Mix 4 dagegen ist das "shiny new toy" – ein komplett neues Smartphone, das mit aufregenden Innovationen aufwarten soll.

Xiaomi Mi Mix 4: Die unsichtbare Kamera im Video

Technische Details oder Features des Xiaomi Mi Mix 4 verrät der Hersteller in seinem Teaser leider nicht. Dafür hat der chinesische Leak-Experte Digital Chat Station Neues für uns. In einem ursprünglich auf Weibo veröffentlichten Video zeigt er uns das flexible Display, das das Mi Mix 4 mutmaßlich auszeichnet:

Demnach ist der Bildschirm nicht nur biegbar, sondern kommt auch ohne Aussparung für die Frontkamera aus. Diese befindet sich nämlich anscheinend unter dem Display. An welcher Stelle sie genau platziert sein soll, könnt ihr dem Clip entnehmen. Was meint ihr: Wird das Xiaomi Mix 4 den kommenden Samsung-Handys die Show stehlen?