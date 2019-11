Blöd gelaufen: Xiaomi bestätigt Mi Note 10 Pro zu früh

Das Xiaomi Mi Note 10 wird wohl auch in einer Pro-Version erscheinen (Bild: Mi CC9 Pro)

Mit dem Xiaomi Mi Note 10 steht ein sehr interessantes Gerät kurz vor der Enthüllung. Am 6. November 2019 erfahren wir offiziell, was das Smartphone mit der Fünffach-Kamera so alles auf dem Kasten hat. Noch nicht bestätigt war dagegen das Mi Note 10 Pro – bis jetzt.

Zwar wartet das Xiaomi Mi Note 10 Pro nach wie vor auf eine offizielle Ankündigung. Doch ein vom Hersteller veröffentlichtes Bild verrät bereits die Existenz des Geräts. Xiaomi Polen hat zu Halloween ein Foto veröffentlicht, das vom Mi Note 10 stammen soll. Doch wie XDA Developers herausgefunden hat, ist das nicht der Fall. Ein Blick in die EXIF-Daten verrät offenbar: Die Kamera des Xiaomi Mi Note 10 Pro ist für das Bild verantwortlich.

Xiaomi Mi Note 10 Pro kurz vor der Enthüllung?

Bislang hat der Hersteller das Xiaomi Mi Note 10 Pro nicht offiziell erwähnt. Will uns das Unternehmen am 6. November also nach Apple-Manier überraschen? Auch wenn wir es dann doch noch nicht zu sehen bekommen – die nächsten Tage versprechen viel Spannendes für Xiaomi-Fans.

Los geht es bereits am 5. November mit der Enthüllung des Xiaomi Mi CC9 Pro. Bei dem Handy soll es sich um die wohl baugleiche chinesische Variante des Mi Note 10 handeln. Außerdem wird die Xiaomi Mi Watch an diesem Tag Premiere feiern. Bei dieser Uhr besteht wohl Verwechlungsgefahr mit der Apple Watch.

Wie unterscheidet sich das Pro-Modell?

Unklar ist bislang, wie sich das Xiaomi Mi Note 10 Pro vom Standardmodell unterscheiden wird. Ein Kamera-Upgrade ist zwar denkbar, aber eher unwahrscheinlich. Schließlich schöpft der Hersteller diesbezüglich bereits beim Mi Note 10 beziehungsweise CC9 Pro aus dem Vollen. Die 108-MP-Kamera mit fünf Linsen und Super-Zoom dürfte wenig Wünsche offen lassen.

Luft nach oben gäbe es dagegen beim Chipsatz. Denn im Standardmodell steckt kein Flaggschiff-Prozessor. Gut möglich also, dass das Xiaomi Mi Note 10 Pro einen solchen mitbringt. Gerüchten zufolge könnte es sich dabei um Qualcomms Snapdragon 855+ handeln. Außerdem war zuletzt von einem 120-Hz-Display die Rede.