Xiaomi boomt: Riesiger Gewinnsprung im ersten Quartal 2024

Xiaomi hat Grund zur Freude: Der Nettogewinn des Tech-Riesen hat sich im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt und liegt nun bei beeindruckenden 6,5 Milliarden RMB (ca. 850 Millionen Euro). Das geht aus den neuesten Quartalszahlen hervor, die das Unternehmen am 29. Mai 2024 veröffentlicht hat.

Xiaomis globale Expansion zeigt deutlich Wirkung. Laut der aktuellen Pressemitteilung von Xiaomi stiegen die Smartphone-Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um satte 33,7 Prozent auf 40,6 Millionen Einheiten. Dadurch kletterte der Umsatz auf 46,5 Milliarden RMB (ca. 6 Milliarden Euro). Besonders bemerkenswert: Xiaomi gehört seit 15 Quartalen in Folge zu den Top drei der weltweit größten Smartphone-Hersteller.

Mehr Ausgaben, aber auch mehr Umsatz

In wichtigen Märkten wie dem Nahen Osten, Lateinamerika, Afrika und Südostasien konnte sich Xiaomi stark positionieren. In 56 Ländern rangieren ihre Smartphone-Auslieferungen unter den Top drei, in 67 Ländern unter den Top fünf. Auch in anderen Produktkategorien lief es rund: Die weltweiten Auslieferungen von Xiaomi-Tablets stiegen laut IDC um 93 Prozent. Xiaomis TWS Earbuds erreichten in China Platz 1 und weltweit Platz 2.

Xiaomi setzt verstärkt auf Innovation. Im ersten Quartal 2024 erhöhten sie ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 25,4 Prozent auf 5,2 Milliarden RMB (ca. 680 Millionen Euro). Diese Investitionen machen sich bezahlt. Der Gesamtumsatz kletterte auf 75,5 Milliarden RMB (ca. 9,85 Milliarden Euro) – ein Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Xiaomi hat große Pläne für die Zukunft: Bis Ende 2024 sollen über 100.000 E-Autos ausgeliefert werden. Dafür wird auch das Vertriebs- und Servicenetz ausgebaut – bis Jahresende sollen 219 Verkaufsläden und 143 Servicezentren eröffnet werden. Damit würde sich das Unternehmen ein weiteres starkes Standbein aufbauen. Auf Seiten der Smartphones erwarten uns sicherlich auch noch mehrere neue Modelle. Gegen Ende des Jahres rechnen wir etwa mit dem Xiaomi 15 –inklusive angepasstem Design.

