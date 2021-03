Mit dem Xiaomi Redmi Note 10 Pro erreicht der Nachfolger eines Bestsellers heute endlich auch Deutschland – gemeinsam mit dem Standardmodell. Beide Smartphones sind ab sofort erhältlich und glänzen mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Redmi Note 10 kommt in einer einzigen Konfiguration nach Deutschland: Mit 4 GB RAM und 128 GB Speicher kostet es zum Release 199,90 Euro. Beim Xiaomi Redmi Note 10 Pro dagegen könnt ihr zwischen zwei Varianten wählen: Für 279,90 Euro bekommt ihr das Handy mit 6 GB RAM und 64 GB internem Speicher. Für 20 Euro mehr steigt Letzterer auf 128 GB. Hier noch mal die Konfigurationen im Überblick:

Xiaomi Redmi Note 10: 4 GB RAM / 128 GB Speicher (199,90 Euro)

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: 6 GB RAM / 64 GB Speicher (279,90 Euro), 6 GB RAM / 128 GB Speicher (299,90 Euro)

Aufmerksamen Lesern ist es womöglich aufgefallen: Die in anderen Regionen erhältliche Variante des Redmi Note 10 Pro mit 8 GB RAM, fehlt hier leider. Offenbar wird Xiaomi diese in Deutschland also nicht anbieten. 6 GB RAM sind einem Smartphone dieser Preisklasse aber durchaus angemessen. Wie es damit performt, erfahrt ihr zu gegebener Zeit im CURVED-Test.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Mi 10T Lite + BLAU Allnet XL 7 GB + Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 7 GB LTE Highspeed Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

EU Roaming (Tarifbestandteile in der ganzen EU nutzen) 19,99 € mtl./24Monate: 14,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Redmi Note 10 Pro: Xiaomi klotzt

Die weiteren Spezifikationen des XiaomI Redmi Note 10 (Pro) waren bereits im Vorfeld bekannt. Das günstige Smartphone besticht gleich mit mehreren Features, die in dieser Preisklasse ungewöhnlich sind. Auffälligstes Merkmal ist wohl die 108-MP-Vierfach-Kamera, die folgendermaßen aufgebaut ist:

108 MP Hauptlinse (9-in-1 Pixel Binning)

8 MP Ultraweitwinkel

5 MP Telemakro

2 MP Tiefensensor

Wie gut die Fotos in der Praxis sind, werden die ersten Tests zeigen. Megapixel sind nicht alles, aber für ein so günstiges Handy, ist die Kamera zumindest auf dem Papier beeindruckend.

Die 108-MP-Kamera des Redmi Note 10 Pro (© 2021 CURVED )

Das gilt auch für das 6,67 Zoll große 120-Hz-AMOLED-Display, das der Hersteller verbaut. Damit könnte Xiaomi sich selbst Konkurrenz machen. Die Geräte der teureren Mi-10T-Serie etwa bieten zwar eine ähnlich hohe Bildwiederholrate, aber nur LCDs. Als Antrieb dient dem Xiaomi Redmi Note 10 Pro der für Spiele optimierte Mittelklasse-Chip Snapdragon 732G. Der Akku hat eine Kapazität von 5020 mAh und unterstützt Fast Charging mit 33 Watt. Ein 3,5-mm-Anschluss für Kopfhörer gehört ebenfalls zum Ausstattungspaket.

Xiaomi Redmi Note 10: Für Sparfüchse

Das Redmi Note 10 hat ein 90-Hz-OLED-Display (© 2021 Xiaomi )

Das noch mal deutliche günstigere Standardmodell ist in verschiedener Hinsicht abgespeckt, bietet aber doch eine solide Ausstattung. Statt einer 108-MP-Kamera gibt es hier immerhin eine 64-MP-Knipse, die ebenfalls vier Linsen beziehungsweise Sensoren beinhaltet:

48 MP Hauptlinse

8 MP Ultraweitwinkel

2 MP Makro

2 MP Tiefensensor

Das AMOLED-Display des Redmi Note 10 ist etwas kleiner (6,43 Zoll) und seine Bildwiederholrate (90 Hz) etwas niedriger, aber immer noch überdurchschnittlich. Außerdem müsst ihr Abstriche beim Chipsatz machen: Der Snapdragon 678 ist schwächer als sein Pendant im Xiaomi Redmi Note 10 Pro, aber ausreichend für die meisten Anwendungsszenarien. Was Akku (5000 mAh) und Fast Charging (33 Watt) anbelangt, muss sich das Redmi Note 10 nicht vor dem Pro-Modell verstecken. Den 3,5-mm-Anschluss für kabelgebundene Kopfhöher bringt es ebenfalls mit.

Deal Xiaomi Mi 10T Lite + BLAU Allnet XL 7 GB + Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 19,99 € mtl./24Monate: 14,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Xiaomi Mi 10T Pro + O2 Free M 20 GB + Xiaomi Mi Watch Lite & Mi Smart Scale mtl./24Monate: 31,99 einmalig: 1,00 € zum shop