Xiaomi Redmi Note 11: Packt schon mal die Vorfreude aus

Das Warten auf das Xiaomi Redmi Note 11 hat auch in Deutschland bald ein Ende. Der Hersteller gab nun das Datum bekannt, an dem wir alle noch offenen Informationen zum Marktstart bekommen. Es dürfte demnach schon sehr bald losgehen.

Das Xiaomi Redmi Note 11 wird auch hierzulande von vielen Schnäppchenjägern heiß erwartet. Nach der offiziellen Vorstellung Ende Januar passierte jedoch erst einmal nichts. Keine Informationen zum Verkaufsstart in Deutschland, und auch die Preise der vier neuen Xiaomi-Handys (hier mit Vertrag) liegen bislang im Dunkeln. Das soll sich jedoch am 17. Februar 2022 ändern. Xiaomi hat offiziell angekündigt an eben jenem Tag alle fehlenden Informationen zu veröffentlichen.

Ankündigung erfolgt im virtuellen Chatroom

Anstelle eines Bühnen-Events oder Live-Videos hat Xiaomi sich diesmal für eine unorthodoxe Form der Ankündigung entschieden. Am 17.02.2022 könnt ihr ab 13 Uhr einem Chatroom beitreten, wo ihr euch einen Avatar erstellt und mit anderen Fans auf eine virtuelle Erkundungstour geht. Im Chat erfahrt ihr alles über die Veröffentlichungsdaten und die Preise. Außerdem könnt ihr euch mit Xiaomi-Mitarbeitern und anderen Teilnehmern austauschen. Falls das nichts für euch ist, bekommt ihr nach Ende der Veranstaltung natürlich auch in der realen Welt alle Informationen.

Vier günstige Smartphones erwarten euch

Das Xiaomi Redmi Note 11 kommt nicht allein. Außerdem dürft ihr euch über ein Note 11s, ein Note 11 Pro und ein Note 11 Pro 5G freuen. Die Unterschiede sind hier recht schnell erläutert: Das Xiaomi Note 11 Pro und das Note 11 Pro 5G unterscheiden sich durch die verbauten Prozessoren: Die 5G-Version setzt auf einen leistungsstärkeren Snapdragon 695 5G von Qualcomm, während die andere den Helio G96 von MediaTek aufbietet.

Beim Standard- und S-Modell ist es ähnlich: Das Note 11 setzt auf einen Snapdragon-Chip und das Note 11s auf einen schwächeren MediaTek-Prozessor – beide allerdings ohne 5G-Modem. Weiterhin unterscheiden sich die Kameras. Das Standard-Modell kommt mit einem 50-MP-Hauptsensor und die S-Variante mit einem 108-MP-Sensor. Auch vorne ist die Auflösung höher. Hier bietet das Note 11s ganze 16 MP und das Note 11 "nur" 14 MP.

Im Vergleich zu den beiden Pro-Smartphones gibt es noch mehr Unterschiede. Sie sind etwas größer als das Note 11(s) und verfügen anstelle eines 90-Hz- über ein 120-Hz-Display. Gorilla Glass 5 sorgt für mehr Schutz als Gorilla Glass 3 und der Akku lädt, dank 67 Watt Ladeleistung, schneller als die 33-Watt-Schnellladefunktion des Note 11 und Note 11s.