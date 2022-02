Xiaomi Redmi Note 11: Preise für Deutschland offiziell

Seit Wochen warten Xiaomi-Fans gespannt, nun ist es endlich soweit: Xiaomi hat das Redmi Note 11 in Deutschland gelauncht. In einem ungewöhnlichen Launch-Event nennt uns der Hersteller alle Details zur aktuellen Serie. Darunter Infos zu Kamera, Design und Preis. Dabei ist vor allem letzteres interessant.

Das Redmi Note 10 Pro (zum Test) gehört immer noch zu den beliebtesten Smartphones überhaupt. Kein Wunder also, dass die Tech-Gemeinde außerhalb von China den neuesten Preis-Leistungskracher von Xiaomi heiß erwartet. Für dieses Event hat sich der Hersteller etwas besonderes ausgedacht: Im Rahmen eines extra angelegten virtuellen Showrooms hat Xiaomi den Marktstart der Redmi-Note-11-Serie für Deutschland eingeläutet. Das Redmi Note 11 kommt in zwei verschiedenen Speicherausstattungen und jeweils drei unterschiedlichen Farben. Ab 199,90 Euro seid ihr dabei. Alle technischen Daten zu den neuen Handys findet ihr bereits bei uns im Shop, wo das Redmi Note 11 mit Vertrag dann auch ab dem 24. Februar erhältlich sein wird.

Redmi-Note-11-Serie endlich auch für Deutschland

Neben dem bereits erwähnten Redmi Note 11 hat es auch das Redmi Note 11S in die deutschen Regale geschafft. Das startet ab 249,90 Euro und bietet eine etwas bessere Kamera und 2 GB mehr Arbeitsspeicher (insgesamt 4 GB beim Note 11). Bei beiden Modellen dürft ihr zwischen 64 und 128 GB Datenspeicher wählen. Der Aufpreis zur größeren Option kostet jeweils faire 30 Euro. Dabei habt ihr in beiden Fällen zusätzlich die Möglichkeit den Speicher im Nachhinein per microSD-Karte zu erweitern.

Neben den Speicheroptionen stehen euch jeweils drei verschiedene Farben zur Auswahl. Dabei unterscheiden sich die Optionen zwischen Redmi Note 11 und 11S nur marginal: Während es die S-Variante auch in weiß zu kaufen gibt, habt ihr stattdessen beim Redmi Note 11 eine weitere Blau-Option zur Wahl.

Redmi Note 11 und 11S: Preise und Farben Redmi Note 11 Preise: 199,90 Euro (64 GB), 229,90 Euro (128 GB)

Redmi Note 11S Preise: 249,90 Euro (64 GB), 279,90 Euro (128 GB)

Redmi Note 11 Farben: Graphite Gray, Star Blue, Twilight Blue

Redmi Note 11S Farben: Graphite Gray, Pearl White, Twilight Blue

Wer sich den Showroom einmal genauer anschauen möchte kann das nach wie vor tun. Dabei könnt ihr sogar auf einen kleinen Charakter-Editor zugreifen. Mit dem erstellten Avatar könnt ihr dann in dem Xiaomi-Showroom die neuesten Produkte des Herstellers bewundern – hier geht's lang.