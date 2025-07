Bei o2 bekommt ihr eine der beliebtesten Kinder-Smartwatches mit passendem Tarif zum Top-Preis. Sichert euch die Xplora X6 Play jetzt für nur 1 Euro Anzahlung.

Die speziell für Kinder entwickelte Smartwatch "Xplora X6 Play" gibt es bei o2 in einem attraktiven Tarif-Bundle: Für die Smartwatch zahlt ihr inklusive passendem Tarif 8,99 Euro monatlich und müsst nur 1 Euro anzahlen.

Xplora X6 Play mit Vertrag: Deal im Überblick

Gerät: Xplora X6 Play

Tarif: o2 IoT M

Netz: o2-Netz (4G)

o2-Netz (4G) Datenvolumen: 500 MB/Monat

Besonderheiten: Bis zu 512 Kbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Tarif schon nach 24 Monaten kündbar

nur 8 ,99 Euro (36 Monate)

(36 Monate) Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand

1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand Hier geht's direkt zum Deal

Wissenswert: Die Xplora X6 Play ist in der Regel nicht ohne Vertrag erhältlich, was in Angeboten nicht immer ersichtlich ist. Stellenweise sind das Lockangebote, bei denen ihr Gratis-Monate erhaltet, dann euch aber direkt für eine lange Laufzeit verpflichtet.

Xplora X6 Play: Das kann die Kinder-Smartwatch

Die Xplora X6 Play ist eine Kinder-Smartwatch, die Spaß und Sicherheit clever verbindet. Mit Schrittzähler und Belohnungssystem regt sie zu mehr Bewegung an. Ein Schulmodus sorgt dafür, dass die Uhr im Unterricht nicht stört.

Eltern können genau festlegen, mit wem ihr Kind telefoniert oder chattet. Dank GPS, SOS-Taste und Sicherheitszonen wissen sie jederzeit, wo sich der Nachwuchs aufhält. Die Uhr ist wasserfest, robust und mit einer 5-MP-Kamera ausgestattet – perfekt für aktive Kids. Und dank austauschbarer Farbakzente sieht sie nie langweilig aus.

