Das Samsung Galaxy S24 FE könnt ihr seit dem 03. Oktober 2024 im Handel kaufen. Bis der Nachfolger erscheint, wird es also noch eine ganze Weile dauern. Wer sich mit dem Kauf dieses Samsung-Smartphones beschäftigt, findet hier einen guten Überblick über die Tests zum Galaxy S24 FE. So gut hat das Smartphone in bekannten Magazinen abgeschnitten.

Zum aktuellen Zeitpunkt können wir euch leider keinen eigenen Test zum Samsung Galaxy S24 FE bieten. Dennoch wollen wir euch mit diesem Artikel einen Experteneinschätzung zum Handy geben, bis wir diese Lücke geschlossen haben.

Inhaltsverzeichnis

Testübersicht: Das Samsung Galaxy S24 FE

Die Wertungen zeigen deutlich, dass das Galaxy S24 FE in Tests sehr gut wegkommt. Auch wenn Tests in der Regel immer eine gewisse subjektive Komponente haben, lassen sich viele Aspekte in Tests trotz unterschiedlicher Bewertungssysteme gut vergleichen. Die Tendenz in Richtung "sehr gut" zeigt klar, dass Samsung beim Galaxy S24 FE vieles richtig gemacht hat.

Galaxy S24 FE in der Übersicht

Galaxy S24 FE in der Übersicht Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Modell Galaxy S24 FE Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll Auflösung 2340x1080 Pixel Pixeldichte 390 ppi Technologie AMOLED Frequenz 60 bis 120 Hz Maße Größe 162x77.3x8 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 213 g Leistungsmerkmale Chipsatz Samsung Exynos 2400e Taktrate AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 GB Akkuleistung 4700 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) + 8 (Tele) Frontkamera 10 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 749 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen

Das loben die Tester im Test zum S24 FE

CHIP und Tom's Guide heben etwa unter anderem das große 6,7-Zoll-Display mit 120 Hz als äußerst überzeugend heraus. Im Test seien die Unterschiede zum teureren S24 relativ gering und das Display identisch schön. Es erhält sogar ein "sehr gut".

Auch im Test von Tom's Guide kann das Galaxy S24 FE mit einer satten Darstellung und sogar besseren Helligkeitswerten als beim S24 (Plus) überzeugen. Hier gehen die Meinungen etwas auseinander. Für Computer Bild ist das Galaxy S24 noch merklich heller.

Auch die Leistung des Exynos-Chips mit verbesserter Kühlung kommt bei den Testern (z. B. PhoneArena) sehr gut an. Spiele laufen trotz der leichten Drosselung im Vergleich zum Galaxy-S24-Chip sehr flüssig. Als positiven Punkt heben verschieden Experten auch das kabellose Aufladen (Wireless Charging) hervor.

Das Display des Galaxy A55 hat Lob kassiert. Der Rand um den Screen herum nicht. (© 2024 Samsung )

Im Kamerabereich kommt vor allem die 50-MP-Hauptkamera sehr gut an. Sie ist identisch mit der Premium-Variante S24. Für NextPit ist sie überraschend nah an der des Galaxy S24 Plus dran. Dies merkte auch PhoneArena positiv an. Einige Tests stellen zudem die optische 8-MP-Zoom-Kamera mit 3x-Vergrößerung speziell in diesem Preissegment als positiv heraus.

Viele Tester führen außerdem die lange Update-Versorgung (7 Jahre ab Marktstart) und die Ausstattung mit modernen Galaxy-AI-Features, die wir aus den anderen Premium-Geräten kennen, als äußerst positiv an. Für Connect ist die Update-Versorgung etwa der "Goldstandard" in der Branche.

Das bemängeln die Tester

Weniger positiv fallen teilweise in den Tests des Galaxy S24 FE die relativ breiten Displayränder auf (z. B. Connect, Computer Bild, Notebookcheck). Sie sind im Vergleich zum S24 deutlich dicker. Im Kamerabereich habe die Selfie-Kamera zudem des Öfteren mit dem Überbelichten von hellen Bildbereichen Probleme habe (Tom's Guide). Für Computer Bild, NextPit und Chip lieferte die Frontkamera hingegen überzeugende Ergebnisse.

Einig sind sich die Reviewer anscheinend beim Thema Akku: Die Ausdauer sei nicht schlecht, aber merklich kürzer als alle anderen S24-Modelle. Grob zeigen die Tests eine Laufzeit zwischen 11 bis 13 Stunden im Stresstest. Damit kommt ihr in der Praxis über den Tag, die Laufzeit fällt bei den anderen S24-Geräten nur noch höher aus.

Das Aufladen sei mit 25 W zudem nicht sonderlich schnell. Bei der Ladegeschwindigkeit sei aber gesagt: Das Problem haben praktisch alle Samsung-Modelle. Selbst das S24 Ultra bietet maximal 45 W Ladeleistung. Xiaomi und Co. sind hier deutlich weiter (ca. bis zu 120 W).

Fazit zur Testübersicht des Galaxy S24 FE

Insgesamt zeigen auch die Wertungen: Die Tester sind mit dem Galaxy s24 FE größtenteils zufrieden. Das Smartphone lohnt sich insbesondere dann, wenn euch das Display des Galaxy S24 zu klein ist. Zudem gibt es hier für verhältnismäßig wenig Geld viel Leistung. Auch die Kamera dürfte euch selbst dann überzeugen, wenn ihr höhere Ansprüche an euer Handy habt.

Erwähnung sollte auch noch der Preis finden, dieser war zum Marktstart verhältnismäßig hoch für das "günstige Flaggschiffmodell". Mittlerweile ist dieser aber deutlich gesunken und auch Deals gibt es immer mal wieder, weshalb das Preis-Leistungs-Verhältnis nun sehr gut ausfällt.

Testwertung: Samsung Galaxy S24 FE

Top Großes helles Display mit 120 Hz

Gute 50-MP-Kamera

Kabelloses Aufladen

7 Jahre Updates

Hohe Leistung Flop Ränder dicker als beim S24

Frontkamera-Performance schwankend

Kürzere Akkulaufzeit als S24

Laden mit maximal 25 W

