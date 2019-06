Xiaomi Mi9 SE im Test: Der kleine Flaggschiff-Bruder ist ein ganz Großer

Flotte Performance, tolles Triple-Kamera-Setup, günstiger Preis: Das Xiaomi Mi9 SE sollte als abgespeckte Variante des Flaggschiffs Mi9 vor allem Käufer anziehen, die lieber ein Mittelklasse-Smartphone bevorzugen. Unser Test zeigt: Viel Luft nach oben zu den Top-Modellen Samsung Galaxy oder iPhone Xs gibt es nicht.

Als bekennender Fan von Xiaomi liegen mir die Smartphones des in Deutschland noch recht unbekannten Herstellers sehr am Herzen. Deshalb habe ich mein Mi9 mal für eine Woche zur Seite gelegt, um mich seinem kleinen Bruder anzunehmen: dem Mi9 SE.

1. Design und Verarbeitung des Xiaomi Mi9 SE

2. Der Display des Mi9 SE im Test

3. Ausstattung: Lautsprecher, Anschlüsse und Features des Mi9 SE

4. Performance und Arbeitsspeicher: Das leistet das Mi9 SE

5. Software: Xiaomis Globals MIUI 10

6. Das Mi9 SE im Kamera-Test

7. Akku-Test: Wie fällt die Laufzeit aus?

8. Unser Fazit: Ein Spitzen-Mittelklassehandy von Xiaomi

Xiaomi Mi9 SE ausgepackt: Die erste Überraschung

Persönlich mag ich lieber kompaktere Smartphones, die unter der Diagonal-Grenze von 6 Zoll liegen. Das Xiaomi Mi9 SE liegt mit seinen 5,97 Zoll knapp darunter und damit sehr gut in der Hand – einhändiges Benutzen und schnelles Hervorholen aus engen Jeans inklusive. Ein erster Pluspunkt.

Das Design ist dem seines großen Bruders nachempfunden: Die Vorderseite mit Tropfen-Notch und geringen Displayrändern ist in einem Metallrahmen eingelassen. So bemisst sich der AMOLED-Bildschirm mit gerade mal 3,5 mm am oberen und 5 mm am unteren Ende, sowie 2,5 mm an den Seiten.

Die Vorderseite des Mi9 SE besteht vollständig aus kratzfestem 2,5-D-Coring-Gorilla-Glas der fünften Generation, genau wie beim großen Bruder. Bei der Rückseite wurde nicht gebogenes Glas verwendet, was – je nach Farboption – bei Lichteinfall sehr schöne Farbwechseleffekte widerspiegelt. Alles in allem ist das Gerät hervorragend verarbeitet und fällt mit nur 155 Gramm kaum ins Gewicht.

AMOLED-Display: Downgrade? –Fehlanzeige!

Das Display (2340 x 1080 Pixel, 432 ppi) gehört definitiv zu den Stärken des Smartphones. Die Bildstärke ist gewaltig und für ein Mittelklasse-Smartphone nicht selbstverständlich. Einen Fingerprint-Sensor im Display wie beim Mi9 suche ich allerdings vergebens – was aber auch verschmerzbar ist.

Ein Downgrade hat es hier also nicht gegeben, im Gegenteil: Auch beim Mi9 SE wurden Funktionen wie der neue Dark-Mode, der terminierbare Lesemodus (Blaulichtfilter), der automatische Kontrast, stufenlose Farbregulierung und Double-Tap-To-Wake berücksichtigt. Dazu können Videos auch noch in HDR Ready und Widevine L1 genossen werden. Alles in allem besticht das Xiaomi Mi9 SE mit einem spitzenmäßigen Display!

Ausstattung: Licht und Schatten

Auf eine Status-LED müsst ihr beim Mi 9 SE verzichten, dafür ist aber eine Always-On-Funktion (Ambient-Display) für Benachrichtigungseingänge vorhanden. Auch einen Klinkenstecker und Micro-SD-Slot gibt es beim Xiaomi Mi9 SE nicht, dafür wird der passende USB-C Adapter mitgeliefert – neben einer Silikon-Schutzhülle und einem Ladeadapter plus USB-C Ladekabel.

Das Mi9 SE verfügt genau wie das Mi9 nur über einen Lautsprecher für die Musikwiedergabe. Ich persönlich finde das nicht schlimm, da der Lautsprecher seinen Zweck erfüllt und ich hier keine große Klangbühne erwarte.

Auf der kabellosen Ebene bekommt ihr bei der Special Edition des Mi 9 Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Dual Band AC-WLAN, Bluetooth 5.0 und sogar auch NFC. Damit ist kontaktloses Bezahlen per Google Pay also kein Problem.

Davon abgesehen gibt es keine Überraschungen bei der sonstigen Ausstattung. Die Tasten sind wie üblich am rechten Rand des Smartphones angebracht und der USB Typ-C Anschluss am "Kinn".

Leistung und Performance: Was für ein kleiner Flitzer!

Der eingebaute Qualcomm Snapdragon 712 ist als Mittelklasse-Chip zu verorten. Im Alltag liefert das Xiaomi Mi9 SE eine exzellente Performance: aktuelle Games lassen sich auf höchster Detailstufe spielen und Apps problemlos und flüssig parallel bedienen. An die Schnelligkeit des Xiaomi Mi9, bei dem ein Snapdragon 855 für eine Top-Performance sorgt, kommt der Snapdragon 712 jedoch nicht ran – auch wegen der etwas schwächeren Grafikkarte Qualcomm Adreno 616.

Dennoch: Mit 6 GB RAM Arbeitsspeicher und 64 GB bzw.128 GB internen Speicher stehen euch zwei sehr starke Speicheroptionen zur Auswahl. Der LPDDR4X RAM taktet mit 11 GB/s sehr schnell. Dadurch lassen sich Apps pfeilschnell installieren, öffnen und schließen – für den Alltag mehr als ausreichend.

Global MIUI 10 auf Android-Basis

Bei der Systemsoftware setzt Xiaomi auch beim Mi9 SE auf Android mit der hauseigenen Oberfläche MIUI, das Betriebssystem basiert auf der aktuellen Google-Android-Version 9.0. (Pie). Unser Testgerät läuft mit der Global ROM-Version.

Mir gefällt das MIUI-Interface auf Android-Basis sehr gut, denn es ist bunt ohne kindisch zu wirken, intuitiv und kompakt. Sprich: Es mangelt an keinen Apps, Gadgets oder Funktionen.

Die Kamera: Im Sturm an die Spitze

Neben dem tollen AMOLED-Display ist das Triple-Kamera-Setup des Xiaomi Mi9 SE das zweite große Highlight. Oftmals müssen bei anderen Mittelklasse-Smartphones Abstriche bei der Fotoqualität gemacht werden – nicht jedoch bei diesem Xiaomi.

Das Mi9 SE verfügt über drei Sensoren: Hauptkamera (48 Megapixel, f/1.75), Zoomkamera (8 Megapixel, f//2.4) und Weitwinkelkamera (12 Megapixel, f/2.4). Als Hauptkamera wurde wie beim Mi9 ein Sony IMX586 Sensor verbaut und kann sich damit locker mit einem Samsung Galaxy S10, iPhone Xs oder Google Pixel 3 messen.

Mit dem normalen Foto-Modus lassen sich knackig scharfe Bilder schießen. (© 2019 Andreas Marx)

Harmonisch: Der Porträt-Modus mit Blende f/4,5. (© 2019 Andreas Marx)

Zwar wirkt die große Blende f/1 hier sehr unnatürlich, doch das tut der Fokusschärfe keinen Abbruch. (© 2019 Andreas Marx)

Der Porträt-Modus (Blende f/4,5) liefert klare Details und einen schönen Bokeh-Effekt. (© 2019 Andreas Marx)

Hier zu erkennen: Die große Blende (f/1) führt bei geringem Abstand zum Motiv zu Bokeh-Fehlern. (© 2019 Andreas Marx)





















Dafür sind sowohl die Zoom-, als auch die Weitwinkelkamera etwas schwächer als beim Mi9. Besonders bei der Weitwinkelkamera merke ich den schwächeren Sensor, da die Unschärfe an den Rändern dort sichtbarer ist. Dennoch: Die Bilder sind scharf und detailliert und stehen den Aufnahmen des großen Bruders in nichts nach.

Die 20 Megapixel Frontkamera ist wiederum aus demselben Holz geschnitzt wie die vom Mi9. Der Sensor sorgt für detailreiche Selbstportraits und schön weiches Bokeh.

Akku: Kleiner Stromfresser

Während beim Mi9 ein 3300 mAh Akku für die nötige Energie sorgt, müsst ihr beim Mi9 SE mit 3070 mAh auskommen. Eine Laufzeit von etwas über einem Tag ist damit zwar kein Problem, Heavy-User würden spätestens dann aber an ihre Grenze stoßen.

Etwas schade ist auch der etwas höhere Standby-Verbrauch des Smartphones im Vergleich zum großen Bruder. Dafür sorgt hier Quick Charge 3.0 mit 18W für ein schnelles Wiederaufladen, für das das Smartphone etwa 1 Stunde und 20 Minuten benötigt. Ein Wireless Charging gibt es jedoch nicht.

Fazit: Die Spitze rückt für das Xiaomi Mi9 SE in greifbare Nähe

Wenig Geld für viel Smartphone: Xiaomi hat einmal mehr gezeigt, wie attraktive Preis-Leistungs-Knüller auszusehen haben: Als Mittelklasse-Smartphone ausgelegt, bietet das Mi9 SE eine schnelle Performance, eine Spitzenkamera und ein gestochen scharfes AMOLED-Display. Auch seine Wertigkeit und Handhabung sind definitiv starke Kaufargumente – beispielsweise gegenüber dem Huawei P30 Lite.



Sicher ist: Wer auf Micro-SD-Slot, Klinkenstecker und Benachrichtigungs-LED verzichten kann, der wird mit dem Xiaomi Mi9 SE sehr glücklich.