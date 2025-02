Action-Button auf dem iPhone: Die coolsten Features & wie ihr ihn einstellt

Der Schiebeschalter zum Stummschalten ist bei neueren iPhone-Modellen Geschichte und wurde durch eine anpassbare Taste ersetzt. Mit der Einführung des Action-Button – auch Aktionstaste genannt – auf dem iPhone hat Apple eine neue Möglichkeit geschaffen, häufig genutzte Funktionen noch schneller zu erreichen. Doch welche Möglichkeiten bietet sie und wie könnt ihr sie individuell anpassen? Hier erfahrt ihr alles Wichtige.

Welche iPhones haben die Aktionstaste?

Wie erwähnt, besitzt nicht jedes iPhone einen Action-Button. Apple hat diesen erst mit den Pro-Modellen der iPhone-15-Reihe eingeführt. Die Aktionstaste ist auf den folgenden iPhone-Modellen verfügbar:

iPhone 15 Pro & iPhone 15 Pro Max

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro & iPhone 16 Pro Max

Auf älteren iPhones ist der klassische Schiebeschalter für den Stummmodus verbaut.

Was kann die Aktionstaste?

Die Aktionstaste ersetzt den bisherigen Schalter für den Stummmodus und schaltet euer iPhone standardmäßig auf lautlos. Die Taste kann aber viel mehr. Ihr könnt sie mit verschiedenen Funktionen belegen, um euren iPhone-Alltag zu erleichtern. Hier sind einige Möglichkeiten:

Stummschaltung: Falls ihr den ursprünglichen Schalter vermisst, könnt ihr die Aktionstaste weiterhin für die Stummschaltung nutzen.

Falls ihr den ursprünglichen Schalter vermisst, könnt ihr die Aktionstaste weiterhin für die Stummschaltung nutzen. Kamera starten: Ideal für schnelle Schnappschüsse, ohne erst die Kamera-App suchen zu müssen.

Ideal für schnelle Schnappschüsse, ohne erst die Kamera-App suchen zu müssen. Taschenlampe aktivieren: Praktisch, wenn ihr schnell Licht braucht.

Praktisch, wenn ihr schnell Licht braucht. Sprachmemo aufnehmen: Startet direkt eine Aufnahme mit der Sprachmemos-App.

Startet direkt eine Aufnahme mit der Sprachmemos-App. Fokus-Modus wechseln: Schaltet mit einem Tastendruck zwischen verschiedenen Fokus-Modi um. So könnt ihr etwa schnell eueren Arbeits-Fokus aktivieren.

Schaltet mit einem Tastendruck zwischen verschiedenen Fokus-Modi um. So könnt ihr etwa schnell eueren Arbeits-Fokus aktivieren. Übersetzer-App starten: Greift direkt auf die Apple-Übersetzungs-App zu.

Greift direkt auf die Apple-Übersetzungs-App zu. Kurzbefehle ausführen: Erstellt eigene Automationen, z. B. für Smart-Home-Steuerung oder weitere Funktionen nach eurem Geschmack.

Dank der vielseitigen Belegungsmöglichkeiten wird die Aktionstaste zu einem echten Alltagshelfer.

So konfiguriert ihr die Aktionstaste

Die Anpassung der Aktionstaste erfolgt direkt in den Einstellungen eures iPhones. Folgt diesem Pfad und schon könnt ihr die Taste nach euren Vorstellungen konfigurieren:

Einstellungen öffnen: Tippt auf die App „Einstellungen“. Aktionstaste auswählen: Scrollt nach unten und wählt den Punkt „Aktionstaste“. Funktion festlegen: Wählt aus der Liste der verfügbaren Optionen die gewünschte Aktion aus.

Falls ihr euch nicht auf eine einzige Funktion festlegen wollt, könnt ihr mithilfe der Kurzbefehle-App sogar mehrere Aktionen mit nur einem Tastendruck starten.

Fazit: Das kann der Action-Button auf dem iPhone

Die Aktionstaste macht euer iPhone noch flexibler. Ihr könnt sie individuell anpassen und damit oft genutzte Funktionen schneller erreichen. Egal, ob Kamera, Taschenlampe oder ein selbst erstellter Kurzbefehl – mit der richtigen Einstellung passt sich die Taste perfekt an eure Bedürfnisse an. Probiert verschiedene Funktionen aus und findet heraus, welche für euch am besten funktioniert.

Es ist davon auszugehen, dass Apple der Aktionstaste mit der Zeit weitere Funktionen spendiert. Sollten besonders interessante Optionen folgen, ergänzen wir diese in diesem Artikel.

