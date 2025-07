Ihr habt zu viele Fotos auf dem Smartphone und sucht nach einer praktischen Lösung, sie zu speichern – mit Zugriff von überall und der Möglichkeit, sie einfach zu teilen? Dann könnte Amazon Photos etwas für euch sein. Wir beantworten euch die wichtigsten Fragen zum Dienst: Was kann er, was kostet er – und für wen lohnt sich das Ganze?

Inhaltsverzeichnis

Was ist Amazon Photos?

Amazon Photos ist ein Cloud-Speicherdienst für Fotos und Videos. Ihr könnt eure Medien dort online sichern, über verschiedene Geräte per App oder im Browser abrufen und mit anderen teilen. Im Prinzip also ähnlich wie Google Fotos oder Apple iCloud – aber eine Alternative mit einem großen Vorteil: Wer Prime-Mitglied ist, kann Fotos unbegrenzt gratis speichern. Diese Möglichkeit gibt's bei der Konkurrenz nicht.

Besonderheiten: Zugriff über App (Android/iOS), Desktop (Windows/Mac) oder Browser

Integration mit Amazon-Geräten wie Fire TV oder Echo Show

Besonders lohnenswert für Prime-Mitglieder, da diese unbegrenzten Speicherplatz für Fotos erhalten.

Preise: So speichert ihr Fotos gratis online

Die Preise hängen davon ab, ob ihr Prime-Mitglieder seid und wie viel ihr speichern wollt. Seid ihr bei Prime, speichert ihr Fotos ohne Limit und kostenlos in Amazon Photos. Und zwar unkomprimiert, also in voller Auflösung:

Ohne Prime: 5 GB kostenlos (für Fotos und Videos gemeinsam) Mit Prime: Unbegrenzter Fotospeicher in Originalauflösung

in Originalauflösung 5 GB Videospeicher inklusive

Zusätzlicher Speicherplatz (optional): 100 GB für 1,99 €/Monat oder 19,99 €/Jahr

1 TB für 9,99 €/Monat oder 99,99 €/Jahr

2 TB für 19,99 €/Monat oder 199,98 €/Jahr

Mehr müsst ihr nicht wissen – keine versteckten Kosten oder komplizierte Tarifmodelle.

Auf welchen Geräten funktioniert der Dienst?

Der Zugriff auf Amazon Photos ist über viele Geräte möglich (© 2025 Amazon )

Amazon Photos ist ziemlich flexibel und läuft auf fast allen gängigen Plattformen:

Tipp: Über die mobile App lassen sich Lieblingsbilder direkt als Bildschirmhintergrund auf euren Echo Show oder Fire TV senden – nette Spielerei für den Alltag!

Welche Funktionen bietet Amazon Photos?

Der Cloud-Dienst bietet diverse praktische Funktionen. So gibt es verschiedene Möglichkeiten, eure Bilder bei Amazon Photos online zu speichern, zu organisieren und zu teilen:

Automatischer Upload: Neue Fotos werden direkt gesichert

Neue Fotos werden direkt gesichert Manueller Upload: Ihr entscheidet selbst, welche Bilder hochgeladen werden

Ihr entscheidet selbst, welche Bilder hochgeladen werden Intelligente Sortierung: Nach Personen, Orten oder Dingen suchen – ohne Tags

Nach Personen, Orten oder Dingen suchen – ohne Tags Rückblicke: Automatisch generierte Highlights aus alten Fotos

Automatisch generierte Highlights aus alten Fotos Familienalbum: Mit bis zu fünf weiteren Personen teilen (nur mit Prime)

Mit bis zu fünf weiteren Personen teilen (nur mit Prime) Event-Fotos: Gäste können über QR-Code Bilder in einen gemeinsamen Ordner laden

Gäste können über QR-Code Bilder in einen gemeinsamen Ordner laden Druckfunktion: Fotoabzüge direkt aus der App bestellen

Was fehlt, ist eine Möglichkeit zur Bildbearbeitung. Wenn ihr eure Fotos zuschneiden oder aufhübschen wollt, braucht ihr dafür eine andere App.

Wie lässt sich Amazon Photos kündigen?

Das Abo für zusätzlichen Speicher ist flexibel und jederzeit kündbar:

Im Browser unter "Mein Speicher" oder in der App unter "Fotospeicher/Videospeicher" aufrufen Option "Mitgliedschaft kündigen" auswählen Entweder Abo beenden, Tarif wechseln oder automatische Verlängerung stoppen

Auch bei einer Kündigung bleiben eure bereits gespeicherten Fotos erhalten – nur neue Uploads könnten dann ggf. blockiert werden, wenn euer Speicher voll ist.

Fazit: Für wen lohnt sich Amazon Photos?

Amazon Photos ist besonders praktisch für euch, wenn:

ihr bereits Prime-Mitglieder seid

ihr Fotos unbegrenzt kostenlos online speichern wollt

ihr keine Bearbeitungstools braucht

Ohne Prime-Abo müsst ihr auf den unbegrenzten Gratis-Speicher für Fotos verzichten. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, das ihr kostenpflichtiges Speicherupgrade benötigt. Ansonsten ist dieses in erster Linie für die Online-Speicherung von Videos notwendig.

