Android 15: So versteckt ihr eure Apps vor neugierigen Blicken

Achtung: Einige Hersteller haben das Feature deaktiviert. Damit findet sich das vertrauliche Profil nicht auf jedem Smartphone mit Android 15. Sie fehlt etwa auf einem Nothing Phone (2a) – hier gibt es allerdings die Funktion "App-Sperre", der den Zugriff auf sensible Anwendungen blockiert. Andere Modelle in der Redaktion (etwa ein älteres Google Pixel 7) bieten das Feature allerdings.