Android-Smartphone wechseln: So macht ihr euch den Umstieg einfacher

Das neue Smartphone ist da und ihr könnt es gar nicht abwarten, es in Betrieb zu nehmen? Schade, dass ihr es zunächst einrichten und alle eure Daten vom alten Gerät übertragen müsst. Mit der richtigen Vorbereitung geht das allerdings schnell sowie einfach von der Hand und ihr könnt euer Android-Smartphone wechseln.

Das Vorgehen hängt dabei etwas vom alten und neuen Smartphone ab. Stammen beide Geräte nämlich vom gleichen Hersteller, ist es gut möglich, dass dieser auf seiner Webseite ein eigenes Programm zur schnellen Übertragung aller Daten anbietet. Ist das der Fall, solltet ihr diese Software für euer neues Handy verwenden. Nutzer eines Galaxy S10 können etwa zur App "Smart Switch" greifen, wenn auch ihr aktuelles Gerät von Samsung stammt. Mit Huawei Mate 20 Pro oder P30 Pro nutzt ihr Phone Clone.Wechselt ihr hingegen den Smartphone-Hersteller, haltet euch einfach an den folgenden Ratgeber, wenn ihr private Daten übertragen wollt.

Google Drive Backup für Smartphone-Wechsel einrichten

Möchtet ihr euer Android-Smartphone wechseln, sind natürlich eure alten Kontakte besonders wichtig. Sie und eine Reihe von Basisdaten wie gespeicherte WLANs samt Passwörtern, Termine, Einstellungen und Apps sichert ihr am besten in einem Backup auf Google Drive. Einen Zugang zur Google-Cloud besitzt ihr mit eurem Google-Konto ohnehin schon. Das nutzt ihr beispielsweise auch, wenn ihr Apps aus dem Play Store bezieht.

Eine praktische Sache am Google Drive Backup für Smartphones ist, dass ihr euch um nichts kümmern müsst, sobald ihr die Funktion aktiviert habt. Öffnet zuerst "Einstellungen | (gegebenenfalls) Erweitert | System | Sicherung". Hier schaltet ihr nun die Datensicherung mit dem Knopf neben "In Google Drive sichern" für ein Google-Konto eurer Wahl ein. Darunter könnt ihr zudem sehen, was wann zuletzt von eurem Android-Gerät gesichert wurde. Folgende Dinge könnt ihr via Backup übertragen:

Kontakte

WLANs inklusive Passwörter

Termine und Einstellungen eures Google Kalenders

Gmail-Einstellungen

Einstellungen für Sprache und Spracheingabe

Datum und Uhrzeit

Hintergründe

Apps

Daten und Einstellungen von Apps (gilt nicht für alle Apps)

Erst WhatsApp-Nachrichten sichern, dann Android-Smartphone wechseln

Eine Anwendung, deren Daten beispielsweise nicht vom Google Drive Backup gesichert werden, ist WhatsApp. Möchtet ihr von eurem alten Android-Gerät zu einem neuen Handy wechseln, solltet ihr eure Chats inklusive aller Bilder und Co. also zusätzlich sichern. Am einfachsten geht dies innerhalb des Messengers selbst – und zwar ebenfalls mit Hilfe von Google Drive. Die Sicherungen in der Cloud werden seit Sommer 2018 nicht mehr verschlüsselt. Ihr habt also einen weiteren Grund, gut auf das Passwort für euren Google-Zugang aufzupassen.

Tippt in WhatsApp als erstes oben rechts auf die drei vertikal angeordneten Punkte. Anschließend wählt ihr "Einstellungen | Chats | Chat-Backup" aus. Im unteren Bereich "Google Drive-Einstellungen" könnt ihr nun das Google-Konto für euer Google-Drive-Backup einstellen. Zudem legt ihr fest, wie häufig eure Chats inklusive Bildern gesichert werden sollen und ob auch übertragene Videos gespeichert werden müssen. Für "Sichern über" behaltet ihr am besten die Standard-Auswahl "nur WLAN" bei. Nach dem Wechsel vom alten Android-Smartphone auf das neue Modell müsst ihr dann nur noch den Messenger aktivieren und und abwarten, bis das Backup aufgespielt ist.