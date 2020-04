Apple Arcade ist eine Spiele-Flatrate für die Nutzer von iPhone, iPad, Apple TV, Macs und iPod touch. Gegen eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro erhaltet ihr Zugriff auf über 100 Spiele. Wir haben daraus die aktuell besten Apple Arcade Games ausgewählt.

Bei Apple Arcade findet ihr viele Pendants zu bekannten Spiele-Hits

Es gibt traditionelle, aber auch sehr ausgefallene Spiele

Herunterladen könnt ihr sie im Apple App Store ("Arcade"-Tab)

Grindstone: Candy Crush meets Diablo

Eines der besten Apple Arcade Games 2020 ist "Grindstone". Wer "Candy Crush" oder "Bejeweled" kennt, dürfte sich schnell zuhause fühlen. Das Puzzle-Spiel gehört ebenfalls dem sogenannten Match-Three-Genre an: Es verlangt von euch, jeweils drei gleichartige Elemente miteinander zu kombinieren. Statt um Bonbons oder Juwelen handelt es sich aber um Monster. Reiht ihr drei gleichen Typen aneinander, streckt sie ein Held mit seinem Schwert nieder. Hack 'n'Slay mal anders, könnte man sagen.

Bleak Sword: Dark Souls auf dem iPhone

Schwerter spielen, wie der Titel bereits andeutet, auch in "Bleak Sword" eine Rolle, das für uns ebenfalls zu den besten Apple Arcade Games zählt. Es handelt sich um ein Action-Adventure im Stile von "Dark Souls". Auch wenn die Grafik bei Weitem nicht mit dem Konsolen-Vorbild mithalten kann, sind Gameplay und Atmosphäre doch vergleichbar. Für eine ähnliche Spannung sorgt etwa, dass ihr eure gesamte Ausrüstung verliert, wenn ihr in einem Level zweimal hintereinander das Zeitliche segnet.

Oceanhorn 2: Ein Zelda für Apple Arcade

Wenn ihr euch mit der Grafik von "Bleak Sword" partout nicht anfreunden könnt, empfehlen wir euch "Oceanhorn 2". Allerdings erwartet euch hier auch in anderer Hinsicht Kontrastprogramm: Das Apple Arcade Game erinnert stark an Nintendos "Zelda"-Reihe. Zu den Stärken des Spiels zählt neben der schönen Grafik und einer großen offenen Spielewelt auch eine interessante Story. Tipp: "Oceanhorn 2" unterstützt Controller und macht damit auch noch mehr Spaß als mit der Bedienung über den Touch-Screen eures Apple-Smartphones oder -Tablets.

Sayonara Wild Hearts: Ein spielbares Musikvideo

Einige der besten Apple Arcade Games sind kaum mit anderen Spielen vergleichbar. Das trifft beispielsweise auf "Sayonara Wild Hearts" zu, das 2019 den Preis für das beste Apple-Arcade-Spiel gewonnen hat. Apple beschreibt den ungewöhnlichen Titel als spielbares Musikvideo. Doch manchmal sagen (bewegte) Bilder mehr als tausend Worte:

Shinsekai Into the Depths: Metroidvania unter Wasser

Capcom ist für Mega-Hits wie "Street Fighter", "Resident Evil" oder "Monster Hunter" bekannt. Exklusiv für Apple Arcade hat die japanische Spieleschmiede "Shinsekai Into the Depths" entwickelt. Ein Spiel, das ähnlich ausgefallen ist wie "Sayonara Wild Hearts". Statt in einem Musikvideo findet ihr euch jedoch in einer Unterwasserwelt wieder. Als einziger Überlebender einer Klimakatastrophe hat es euch in die Tiefsee verschlagen. Als Aquanaut gilt es nun, euer neues Zuhause zu erkunden. Das Ganze läuft nach dem Metroidvania-Prinzip ab: Ihr stoßt also früher oder später auf Hindernisse, die sich erst mit bestimmten Fähigkeiten überwinden lassen.

