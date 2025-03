Bestes Smartphone bis 500 Euro: Top 3 in 2025

Für die Top-Modelle rufen die großen Smartphone-Hersteller inzwischen Beträge von 1.000 Euro oder mehr auf. Dafür bekommt ihr bereits sehr gut ausgestattete Notebooks. Wer nicht so viel ausgeben möchte, findet auch tolle Smartphones für die Hälfte. Aber was sind die besten Handys bis 500 Euro? Wie stellen euch unsere Auswahl vor.

Wenn ihr nur etwa die Hälfte von dem ausgeben wollt, was ein aktuelles Flaggschiff-Modell kostet, bekommt ihr mehr als nur die halbe Leistung. In dem Segment Handys unter 500 Euro tummeln sich einige Alternativen, die sich hinsichtlich Design, Verarbeitung und Leistung nicht hinter den Top-Geräten zu verstecken brauchen.

Größere Unterschiede gibt es meist lediglich bei der Kamera, der maximal möglichen Rechenleistung und dem Speicherplatz. Merkmale, die im Alltag in den meisten Fällen nicht unbedingt ins Gewicht fallen. Mit unserer Auswahl geht ihr kaum Kompromisse zu den Top-Modellen ein, spart aber viel Geld.

Platz 1: Google Pixel 8a

Wenn ihr voll auf Kameraqualität und Leistung setzen wollt, seid ihr beim Google Pixel 8a richtig. Das Handy des Android-Urvaters hat einen Flaggschiff-Chip und ist für seine guten Fotos bekannt. Ursprünglich kostete das Handy mehr als 500 Euro. Mittlerweile ist es aber günstiger zu haben und hat sich einen Platz in dieser Bestenliste verdient.

Preis zu Release: 549 Euro

Platz 2: Samsung Galaxy A56

Mit der KI "Awesome AI", mehr Leistung und einer noch besseren Kamera erobert das Galaxy A56 seit Anfang März 2025 den Markt. Das Handy lohnt sich insbesondere, wenn ihr schon ein (altes) Samsung-Smartphone habt: Ihr findet euch auch beim A56 sofort zurecht. Viel falsch machen könnt ihr mit dem Handy in der Preisklasse nicht.

Preis zu Release: 479 Euro

Platz 3: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Mit eine der besten Alternativen zum Galaxy A56 ist das Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ – ein langer Titel. Das Handy ist mit einer hochauflösenden Kamera ausgestattet und ähnlich flott unterwegs wie das A56. Mit HyperOS erwartet euch aber eine andere Benutzeroberfläche als bei Samsung. Die bietet insbesondere bei der Kamera so einige spielerische Funktionen. Ein großer Pluspunkt im Vergleich zur Samsung-Konkurrenz. Das Redmi-Handy lädt deutlich schneller auf. Mit 120 Watt ist es in unter 30 Minuten komplett geladen. Dafür fehlen die Extra-KI-Features.

Preis zu Release: 499 Euro

Wo sind die iPhones? Leider hat es kein Apple-Handy in diese Liste geschafft. Und das aus einem einfachen Grund: Sie sind zu teuer. Mit dem Leider hat es kein Apple-Handy in diese Liste geschafft. Und das aus einem einfachen Grund: Sie sind zu teuer. Mit dem iPhone 16e hat sich Apple von der günstigen SE-Reihe verabschiedet und den Einstiegspreis auf 699 Euro angehoben. Im Einzelhandel bekommt ihr höchstens das iPhone 13 für unter 500 Euro – und das Modell hat schon über drei Jahre auf dem Buckel, weshalb wir es hier nicht mehr empfehlen.

Bestes Smartphone bis 500 Euro: Fazit

In unserer Auswahl haben wir euch einige Handys verschiedener Hersteller vorgestellt. Welches Handy euch am meisten zusagt, hängt hauptsächlich von den leicht unterschiedlich gewichteten Ausstattungen der Modelle ab. Das zukunftssichere 5G ist aber bei allen Smartphones mit an Bord. Auf das bestmögliche Mobilfunknetz müsst ihr mit einem 5G-fähigen Tarif also in keinem Fall verzichten. Wollt ihr noch etwas mehr sparen, lohnen sich für euch vielleicht Smartphones bis 400 Euro. In diesem Bereich geht ihr zwar mehr Kompromisse ein, das Preis-Leistungs-Verhältnis bleibt aber sehr gut.

